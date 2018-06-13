الملف المشترك لأمريكا والمكسيك وكندا يفوز باستضافة كأس العالم 2026

مصدر الصورة Getty Images Image caption مونديال 2026 سيكون أكبر بطولة لكأس العالم على الإطلاق بعد زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 48.

فاز الملف المشترك للولايات المتحدة وكندا والمكسيك بتنظيم بطولة كأس العالم لعام 2026 على حساب الملف المغربي.

واختارت الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ملف "2026 المشترك" لاستضافة البطولة، إذ حصلت الدول الثلاث على 134 صوتا مقابل 65 صوتا للمغرب.

وسيكون مونديال 2026 أكبر بطولة لكأس العالم على الإطلاق بعد زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 48 تلعب 80 مباراة على مدار 34 يوما.

اقرأ أيضا: المغرب ينال دعم جنوب أفريقيا لاستضافة كأس العالم 2026

لحظة الإعلان عن البلد المستضيف لكأس العالم 2026

وقال كارلوس كورديرو، رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم: "كرة القدم هي الفائز الوحيد. نحن جميعا متحدون في اللعبة".

وأضاف: "شكرا جزيلا على هذا الشرف البالغ. شكرا لكم لتكليفنا بهذا الامتياز".

ولم يكن من حق كندا والمكسيك والمغرب والولايات المتحدة التصويت، كما غابت غانا عن التصويت أيضا بعدما أعلنت حكومتها أنها حلّت اتحاد كرم القدم وسط مزاعم بفساد "واسع النطاق".

واستضافت المكسيك بطولة كأس العالم في عامي 1970 و1986، بينما نظمتها الولايات المتحدة في عام 1994.

كما نظمت كندا بطولة كأس العالم للسيدات عام 2015.

الملف الفائز

ويقول كورديرو إن الولايات المتحدة ستحقق عائدات تصل إلى 14 مليار دولار كما ستحقق مكاسب لفيفا بقيمة 11 مليار دولار.

وستستضيف عشر مدن أمريكية، من بين 16 مدينة مضيفة، المباريات، بينما ستقسم المباريات الباقية بالتساوي بين كندا والمكسيك.

وستجرى 16 مباراة في الولايات المتحدة، بينما ستستضيف كل من كندا والمكسيك 10 مباريات لكل منهما.

مصدر الصورة Getty Images Image caption هذه هي محاولة المغرب الخامسة لاستضافة البطولة

وستقام المباراة النهائية على ملعب ميتلايف الذي يتسع لـ 84,953 متفرجا، وهو الملعب الذي يستضيف مباريات فريقي نيويورك جاينز ونيويورك جيتس في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وتبلغ المسافة بين أقصى مدن الشمال المضيفة للبطولة (إدمونتون) وأقصى مدن الجنوب المضيفة لها (مكسيكو سيتي) نحو 3000 ميل مقارنة بـ 1900 ميل في البطولة المرتقبة هذا الشهر في روسيا.

اقرأ أيضا: كأس العالم: رئيس الشيشان "استغل" محمد صلاح لتحقيق مكاسب سياسية

قط أصم يتنبأ بنتائج مباريات كأس العالم

وستكون المرة الأولى التي تتقاسم فيها ثلاث دول استضافة كأس العالم.

وحققت بطولة 1994 التي نظمتها الولايات المتحدة أعلى متوسط حضور في تاريخ البطولة، في حين كانت المكسيك أول دولة تستضيف هذا الحدث المهم مرتين.

ماذا قالوا؟

الاتحاد الأمريكي لكرة القدم: "استضافة كأس العالم 2026 هي لحظة فريدة ومهمة لإثبات أننا جميعا متحدون في الرياضة".

"لقد سعدنا بالثقة التي وضعها زملاؤنا في الفيفا بنا، التي تعززت بالوحدة بين بلداننا الثلاثة واتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم (كونكاكاف)، ونحن متحمسون بالفرصة التي لدينا لنضع كرة القدم على مسار جديد وقوي للأجيال القادمة".

الاتحاد المغربي لكرة القدم: "أود أن أهنئ الفيفا على إجراء هذه العملية، وأهنئ الرئيس على ما قام به للمضي قدما بهذا الأمر نحو مزيد من الشفافية ومزيد من الإدماج."

وأضاف: "أود التأكيد من جديد على تصميم بلدي على مواصلة العمل لكرة القدم وتحقيق حلمنا باستضافة كأس العالم في المغرب يوما ما".

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: "نهنئ الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على استضافة كأس العالم 2026. تميز عرضا الطرفين بجودة عالية للغاية، ونرحب بحقيقة أن إجراءات عرض الاستضافة كانت منفتحة وشفافة".

وأضاف: "صوتنا لصالح الملف المشترك، إذ نعتقد بأن التقييم الفني المستقل جعل مميزات العرض واضحة للغاية. ومع ذلك، فمن المهم الإشارة إلى أن الملفين استوفيا متطلبات الاستضافة، وأن تنظيم بطولة كهذه في المغرب، وهو البلد القريب من أوروبا والعاشق لكرة القدم، كان يعد فرصة كبيرة لإسعاد الجماهير الإنجليزية".