كأس العالم 2018: مواعيد مباريات المنتخبات العربية

تشارك منتخبات أربع دول عربية في نهائيات بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم، التي تنطلق في روسيا في الرابع عشر من حزيران / يونيو.

أدناه جدول بمواعيد المباريات التي ستخوضها الدول العربية المشاركة في دور المجموعات والملاعب التي ستجرى فيها المباريات:

المنتخب المصري

مصدر الصورة AFP Image caption المنتخب المصري أثناء التمرين في غروزني بالشيشان

مصر - أوروغواي إيكاترينبرغ الجمعة 15 حزيران / يونيو في الساعة 12:00 غرينتش مصر - روسيا سان بطرسبرغ الثلاثاء 19 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش مصر - السعودية فولغوغراد الاثنين 25 حزيران / يونيو في الساعة 14:00 غرينتش

المنتخب التونسي

مصدر الصورة EPA Image caption المنتخب التونسي يؤدي تمارينه في موسكو

تونس - إنجلترا فولغوغراد الاثنين 18 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش تونس - بلجيكا ملعب سبارتاك، موسكو، السبت 23 حزيران / يونيو في الساعة 12:00 غرينتش تونس - بنما سارانسك الخميس 28 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش

المنتخب المغربي

مصدر الصورة AFP Image caption المنتخب المغربي يتمرن في فورونوزيه

المغرب - إيران سان بطرسبرغ الجمعة 15 حزيران / يونيو في الساعة 15:00 غرينتش المغرب - البرتغال ملعب لوزنيكي، موسكو الأربعاء 20 حزيران / يونيو في الساعة 12:00 غرينتش المغرب - إسبانيا كالينينغراد الاثنين 25 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش

المنتخب السعودي

مصدر الصورة Getty Images Image caption المنتخب السعودي يؤدي تمارينه في موسكو