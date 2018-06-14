كأس العالم 2018: مواعيد مباريات المنتخبات العربية
تشارك منتخبات أربع دول عربية في نهائيات بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم، التي تنطلق في روسيا في الرابع عشر من حزيران / يونيو.
أدناه جدول بمواعيد المباريات التي ستخوضها الدول العربية المشاركة في دور المجموعات والملاعب التي ستجرى فيها المباريات:
المنتخب المصري
|مصر - أوروغواي
|إيكاترينبرغ الجمعة 15 حزيران / يونيو في الساعة 12:00 غرينتش
|مصر - روسيا
|سان بطرسبرغ الثلاثاء 19 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش
|مصر - السعودية
|فولغوغراد الاثنين 25 حزيران / يونيو في الساعة 14:00 غرينتش
المنتخب التونسي
|تونس - إنجلترا
|فولغوغراد الاثنين 18 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش
|تونس - بلجيكا
|ملعب سبارتاك، موسكو، السبت 23 حزيران / يونيو في الساعة 12:00 غرينتش
|تونس - بنما
|سارانسك الخميس 28 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش
المنتخب المغربي
|المغرب - إيران
|سان بطرسبرغ الجمعة 15 حزيران / يونيو في الساعة 15:00 غرينتش
|المغرب - البرتغال
|ملعب لوزنيكي، موسكو الأربعاء 20 حزيران / يونيو في الساعة 12:00 غرينتش
|المغرب - إسبانيا
|كالينينغراد الاثنين 25 حزيران / يونيو في الساعة 18:00 غرينتش
المنتخب السعودي
|السعودية - روسيا
|ملعب لوزنيكي، موسكو الخميس 14 حزيران / يونيو في الساعة 15:00 غرينتش
|السعودية - أوروغواي
|روستوف الأربعاء 20 حزيران / يونيو في الساعة 15:00 غرينتش
|السعودية - مصر
|فولغوغراد الاثنين 25 حزيران / يونيو في الساعة 14:00 غرينتش