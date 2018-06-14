محمد صلاح "جاهز بنسبة 100 في المئة تقريبا" لمباراة أوروغواي في كأس العالم

مصدر الصورة PA Image caption أصيب صلاح بخلع في الكتف في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا

أكد المدير الفني لمنتخب مصر هيكتور كوبر أن نجم الفريق محمد صلاح "جاهز بنسبة 100 في المئة تقريبا" لمباراة الفراعنة الأولى في كأس العالم أمام أوروغواي الجمعة.

وقال المدير الفني الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أستطيع أن أؤكد لكم بنسبة 100 في المئة تقريبا أنه سيلعب المباراة، ما لم تحدث ظروف غير متوقعة في اللحظة الأخيرة."

وكان صلاح، الذي سجل 44 هدفا مع ليفربول الإنجليزي خلال الموسم الحالي، قد أصيب بخلع في الكتف خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

وخرج صلاح من المباراة والدموع في عينيه وهو يتلقى مواساة زملائه من الفريقين، وأثيرت حينها شكوك في إمكانية مشاركته في نهائيات كأس العالم في روسيا التي تبدأ الخميس.

وقاد صلاح منتخب مصر للوصول لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاما.

وتحول صلاح لبطل قوي في مصر بعد أن سجل هدفي الفوز لمصر على الكونغو في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات ليساعد منتخب بلاده للوصول إلى المونديال لأول مرة منذ عام 1990.

وكان لصلاح يد في كل الأهداف السبعة التي أهلت مصر إلى كأس العالم، وذلك بتسجيله خمسة أهداف وصناعته لهدفين، واضعا نهاية لواحد من أكبر ألغاز الكرة الأفريقية المتمثل في عدم قدرة الفريق الذي سيطر على الكرة في القارة السمراء بسبعة ألقاب لكأس الأمم الأفريقية على التأهل إلى كأس العالم.

وقدم صلاح موسما استثنائيا مع نادي ليفربول وحصل على العديد من الجوائز من بينها أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وهداف البطولة، كما حصل على لقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017.