روسيا تحقق فوزا تاريخيا بتغلبها بخماسية على السعودية بافتتاح المونديال
فاز المنتخب الروسي على نظيره السعودي بخماسية نظيفة في مباراة افتتاح بطولة كأس العالم 2018، ضمن مباريات المجموعة الأولى على ملعب لوجنيكي في موسكو.
وهذا هو أكبر فوز تسجله دولة مضيفة لكأس العالم في المباراة الافتتاحية منذ عام 1934.
ومنيت شباك حارس المرمى عبد الله المعيوف بهدف مبكر بعد 12 دقيقة بضربة رأس من الروسي يوري جازينسكي في المباراة التي أقيمت الخميس.
وراوغ اللاعب دينيس تشيرشيف الدفاع السعودي محرزا الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.
وقالت وكالة رويترز للأنباء إنه على الرغم من تحسن الأداء السعودي في الشوط الثاني بعد الدفع بفهد المولد بدلا من عبد الله عطيف وهتان باهبري بدلا من يحيى الشهري، أضاف أصحاب الأرض الهدف الثالث بضربة رأس في الدقيقة 71.
كما قفز اللاعب أرتيم جيوبا أعلى من أسامة هوساوي، قائد الفريق السعودي، محولا تمريرة إلى داخل شباك المعيوف ليسجل الهدف الثالث.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع أضاف تشيرشيف هدفه الثاني والرابع لفريقه بتسديدة من مدى بعيد.
وأضاف ألكسندر جولوفين الهدف الخامس لروسيا بتسديدة من ركلة حرة لتنتهي المباراة بهزيمة ثقيلة غير متوقعة للمنتخب السعودي.
ووصفت المباراة بأنها مصيرية للفريقين الأدنى تصنيفا بين المنتخبات الـ32 المشاركة في النهائيات، لاسيما أن المجموعة الأولى تضم عملاقة أمريكا الجنوبية الأوروغواي، الفائزة باللقب مرتين، ومصر مع نجمها محمد صلاح.
وتعد هذه المرة الخامسة التي يتأهل فيها المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم.
وكانت هيئة الرياضة السعودية قد أعلنت في يناير/كانون الثاني عن إعارة تسعة لاعبين لأندية مختلفة في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى بإسبانيا، من أجل إعدادهم لكأس العالم 2018، لكن معظم هؤلاء اللاعبين لم يلعبوا بشكل منتظم.