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يخوض منتخب مصر أولى مبارياته اليوم في بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا أمام أوروغواي في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى.

وتعد هذه المباراة أول ظهور للمنتخب المصري في المونديال منذ 28 عاما، إذ كانت آخر مشاركة له في كأس العالم بإيطاليا 1990.

ويشهد اللقاء مواجهة قوية بين النجم المصري محمد صلاح ونجمي أوروغواي لويس سواريس وادينسون كافاني.

وتفيد الأنباء بأن محمد صلاح لن يخوض المباراة من بدايتها وسيكون في دكة البدلاء.

وكان الارجنتيني هيكتور كوبر قد أعلن جاهزية محمد صلاح لخوض اللقاء بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن اللاعب المصري يحتفل اليوم بعيد ميلاده السادس والعشرين.

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وفي المجموعة الثانية، يستهل المنتخب المغربي مشواره في البطولة بمواجهة منتخب إيران.

ويسعى المنتخب، الذي يشارك للمرة الخامسة في تاريخه، لتحقيق نتيجة إيجابية في المجموعة الصعبة التي تضم أيضا اسبانيا والبرتغال.

يذكر أن المنتخب الإسباني أعلن إقالة مدربه خولين لوبيتيغوي قبل يومين من انطلاق البطولة.

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