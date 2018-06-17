مصدر الصورة Getty Images Image caption محمد صلاح غاب عن مباراة المنتخب المصري الأولى في مونديال روسيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن نجم المنتخب، محمد صلاح، جاهز للمشاركة في مباراة الثلاثاء بين مصر وروسيا في الدور الأول من نهائيات كأس العالم.

وظل صلاح، البالغ من العمر 25 عاما، على مقعد الاحتياط خلال المباراة التي انهزم فيها منتخب بلاده بهدف مقابل صفر أمام أوروغواي. ولم يشارك في المباراة على الرغم من التأكيد على جاهزيته أيضا.

وأصيب هداف الدوري الانجليزي يوم 26 مايو/أيار في مباراة فريقه ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الاتحاد إن صلاح "كان جاهزا للعب أمام أوروغواي، ولكن المدرب لم يشأ المخاطرة به".

وفي غياب صلاح، الذي سجل 44 هدفا لفريق ليفربول هذا الموسم، خسر المنتخب المصري أبرز نجومه في أولى مبارياته بمونديال روسيا.

وكان في طريقه إلى كسب نقطة التعادل في أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم منذ عام 1990، لكن هدف خوسيه خيمينيز في الدقيقة 90 من المباراة، خيب آمال الفراعنة.

وقال مدرب الفريق، هكتور كوبر، بعد المباراة: "محمد صلاح مهم جدا لنا، لا أحد ينكر ذلك، ولكن لابد أن يكون لنا فريق جيد. ولدينا فريق جيد".

وأضاف: "لو كان محمد صلاح في الميدان، لكانت نتيجة المباراة مختلفة ربما. لكن لا أحد يجزم بذلك. أردنا تجنب المجازفة في هذه المباراة، واعتقد أنه سيكون جاهزا في المباراة التالية".

وقال الاتحاد إن لاعب وسط الميدان، طارق حامد، سيكون أيضا جاهزا لمواجهة روسيا، بعدما خرج مصابا في الظهر أمام أوروغواي.