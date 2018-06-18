مصدر الصورة AFP Image caption هذه هي أول مرة تشارك فيها تونس في كأس العالم منذ عام 2006.

قال المدير الفني لمنتخب تونس، نبيل معلول، قبل مباراة منتخب بلاده أمام انجلترا في كأس العالم بروسيا: "نحن في حالة جيدة. إننا نعرف أننا نلعب في مجموعة صعبة للغاية، لكننا طورنا مستوانا، وخاصة من الناحية البدنية."

وأضاف: "لقد رأى الجميع المستوى المميز الذي لعبنا به في المبارايات الودية استعدادا للبطولة، ونحن مصممون على كتابة التاريخ."

وتبدأ تونس مشوارها في كأس العالم اليوم بمواجهة صعبة أمام انجلترا في افتتاح مباريات المجموعة السابعة التي تضم أيضا منتخبي بلجيكا وبنما.

أما المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، فقال: "نحن نعمل بطريقة نعتقد أنها تناسب اللاعبين المتاحين لدينا."

وأضاف: "الجميع في الوطن يريدون أن تفوز انجلترا، لكنهم يريدون أيضا رؤية منتخب بلادهم يلعب بشكل جيد وأن يستمتعوا بالأداء، وهذا هو ما أريده كمدير فني."

وأعلن منتخب تونس أن نجمه وهبي الخزري سيكون جاهزا لخوض المباراة، رغم أنه قد يفتقد لحساسية المباريات نظرا لأنه لم يشارك في أية مباراة منذ أبريل/نيسان الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها مع ناديه رين الفرنسي.

وسيكون الظهير الأيسر للمنتخب التونسي على معلول جاهزا أيضا لخوض المباراة، على الرغم من إصابته في أوتار الركبة، لكن النجم الأبرز لمنتخب تونس يوسف المساكني كان قد استبعد من القائمة المشاركة في المونديال بسبب إصابته في الركبة.

وتشير تقارير إلى أن المدير الفني للمنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت قد أخبر لاعبيه بالفعل بالتشكيلة الأساسية التي ستخوض اللقاء.

ومن المرجح أن يشارك لاعب خط الوسط جوردان هندرسون والمدافع هاري ماغواير والمهاجم رهيم سترلينغ في التشكيلة الأساسية لانجلترا.

ويشارك المنتخب الإنجليزي في كأس العالم هذه المرة وسط أجواء هادئة بصورة غير معتادة، وخاصة من جانب الصحافة الإنجليزية. ولم يعكر صفو هذه الأجواء سوى حالة الجدل التي أثيرت فيما يتعلق بوشم "البندقية" التي رسمها سترلينغ على قدمه.

وتعد هذه هي أول بطولة كبرى يشارك فيها ساوثغيت كمدير فني، لكنه تعامل مع الأمور ببراعة كبيرة، وخاصة مع وسائل الإعلام.

وشارك ساوثغيت في كأس العالم من قبل في مبارتين ولكن كلاعب، وكان ذلك في كأس العالم 1998 بفرنسا، بما في ذلك مباراة انجلترا أمام تونس والتي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي بهدفين دون رد من توقيع ألان شيرار وبول سكولز.

مصدر الصورة AFP Image caption فازت انجلترا بكأس العالم عام 1966، غير أنها لم تتجاوز الدور ربع النهائي سوى مرة واحدة منذ هذا التاريخ.

وستكون مواجهة تونس بمثابة اختبار جيد لقوة المنتخب الإنجليزي، لأنه فريق منظم ومن الصعب اختراقه، كما أنه تأهل لنهائيات كأس العالم بدون أن يتلقى أي خسارة في التصفيات. وخسر منتخب تونس مباراة وحيدة عام 2018 كانت أمام منتخب إسبانيا بهدف في الدقيقة 84.

حقائق حول المباراة

-التقت تونس بانجلترا في دور المجموعات لكأس العالم عام 1998، وفاز المنتخب الإنجليزي بهدفين دون رد.

-كان اللقاء الوحيد الآخر بين المنتخبين قد أقيم عام 1990 وانتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

تونس

-فشل منتخب تونس في تحقيق أي فوز في آخر 11 مباراة لها في كأس العالم، وبالتحديد منذ فوزها في أول مشاركة لها في المونديال أمام المكسيك عام 1978.

-وكان هذا هو أول فوز يحققه فريق أفريقي في كأس العالم.

-هذه هي أول مرة تشارك فيها تونس في كأس العالم منذ عام 2006، لكنها فشلت في تجاوز دور المجموعات في مشاركاتها الأربعة السابقة.

-لم تحافظ على شباكها نظيفة سوى مرة واحدة فقط خلال 12 مباراة في كأس العالم، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أمام ألمانيا الغربية عام 1978.

-تأهلت تونس لكأس العالم بروسيا بدون أي خسارة في التصفيات، ولم تتلق سوى أربعة أهداف فقط في ست مباريات في المجموعة الأخيرة للتصفيات.

-تحتل تونس المركز الحادي والعشرين في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وهو أعلى تصنيف للفرق الأفريقية.

انجلترا

-لم تخسر انجلترا أي مباراة أمام أي فريق أفريقي في كأس العالم، حيث فازت ثلاث مرات وتعادلت ثلاث مرات أخرى.

-تصدرت انجلترا مجموعاتها مرة واحدة فقط في أخر خمس بطولات لكأس العالم، وكان ذلك في بطولة 2006.

-تحمل انجلترا رقما قياسيا في تاريخ كأس العالم يتمثل في تعادلها في 11 مباراة بدون أهداف.

-لم تهتز شباك المنتخب الإنجليزي سوى ثلاث مرات في التصفيات، وبه أقوى دفاع في التصفيات الأوروبية بالمشاركة مع إسبانيا.

-انجلترا هي الدولة الوحيدة في كأس العالم التي تشارك بقائمة كاملة من اللاعبين الذين يلعبون في الدوري المحلي.

-هذه هي المشاركة السادسة على التوالي للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم.

-منذ فوزها بكأس العالم عام 1966، لم تتجاوز انجلترا الدور ربع النهائي سوى مرة واحدة، وكان ذلك عام 1990 عندما احتلت المركز الرابع.

-لم تسجل انجلترا أكثر من هدف واحد في أخر تسع مباريات لها في كأس العالم.