بالصور: بطولة العالم لكرة قدم المكفوفين وفرحة مغربية رغم الخسارة

  • 18 يونيو/ حزيران 2018

مجموعة منتقاة من أفضل الصور التي التقطتها عدسات الصحافة في أفريقيا ولأفريقيين في أنحاء أخرى من العالم خلال الأسبوع الماضي.

  • يبدو أن القارة بأكملها قد أصيبت بحمى كأس العالم، ولم يفوت هؤلاء السجناء في سجن كاميتي ماكسيمام في كينيا الفرصة للاستمتاع بهذه الحدث. وقبل ساعات من المباراة الافتتاحية لكأس العالم يوم الخميس الماضي، أقام السجناء مباراة بين فريقين أحدهما يمثل روسيا والأخر يمثل المملكة العربية السعودية. Reuters

    يبدو أن القارة الأفريقية بأكملها قد أصيبت بحمى كأس العالم. لم يفوت هؤلاء السجناء في سجن كاميتي ماكسيمام في كينيا الفرصة للاستمتاع بهذه الحدث. وقبل ساعات من المباراة الافتتاحية لكأس العالم يوم الخميس الماضي، أقام السجناء مباراة بين فريقين أحدهما يمثل روسيا والآخر يمثل المملكة العربية السعودية.

  • وقبل ستة أيام، كان فريق مالي لكرة القدم لذوي الإعاقة البصرية في مدريد لمواجهة البرازيل في بطولة العالم لكرة القدم للمكفوفين. AFP

    وقبل ستة أيام، كان فريق مالي لكرة القدم لذوي الإعاقة البصرية في مدريد لمواجهة البرازيل في بطولة العالم لكرة القدم للمكفوفين.

  • ويوم الثلاثاء، التقط ضباط شرطة نيجيريون في موسكو، حيث سيظلون هناك طوال فترة كأس العالم، صورة سيلفي مع أحد زملائهم الجدد. AFP

    ويوم الثلاثاء، التقط ضباطا شرطة نيجيريان في موسكو صورة سيلفي مع شرطية زميلة. ويشارك عدد من ضباط الشرطة النيجيريين في تأمين كأس العالم 2018 في روسيا.

  • ويوم الأربعاء، كان من المفترض أن تظهر علامات الحزن على وجوه الجمهور المغربي بعد فشل بلادهم في استضافة نهائيات كأس العالم عام 2026، لكن يبدو أن هذا الإخفاق لم ينل من عزيمتهم وظهروا مبتهجين في سان بطرسبرغ. Getty Images

    ويوم الأربعاء، كان من المفترض أن تظهر علامات الحزن على وجوه الجمهور المغربي بعد فشل بلادهم في استضافة نهائيات كأس العالم عام 2026، لكن يبدو أن هذا الإخفاق لم ينل من عزيمتهم وظهروا مبتهجين في سان بطرسبرغ.

  • وبالعودة إلى القارة الأفريقية، التقطت صورة لهذه الفتاة الصغيرة وهي تنتظر بصبر في حين يصلي الكبار في محطة للحافلات في أبيدجان بساحل العاج يوم الخميس. AFP

    وبالعودة إلى القارة الأفريقية، التقطت صورة لهذه الفتاة الصغيرة وهي تنتظر بصبر في حين يصلي الكبار في محطة للحافلات في أبيدجان بساحل العاج يوم الخميس.

  • وإلى الشمال يوم الاثنين، كان هذا الطفل الصغير يبتسم قبل المشاركة في الاحتفال السنوي بالختان في مدينة القيروان بتونس. AFP

    وإلى الشمال يوم الاثنين، كان هذا الطفل الصغير يبتسم قبل المشاركة في الاحتفال السنوي بالختان في مدينة القيروان بتونس.

  • وفي نفس اليوم، يرحب الأب لوسيان أمبونغا برفيق في كنيسة سانت جوزيف في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويمكننا أن نتفهم السبب وراء ابتسامته العريضة عندما نعرف أنه أحد الناجين من تفشي فيروس إيبولا في الآونة الأخيرة. AFP

    وفي اليوم نفسه، يرحب الأب لوسيان أمبونغا برفيق في كنيسة سانت جوزيف في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويمكننا أن نتفهم السبب وراء ابتسامته العريضة عندما نعرف أنه أحد الناجين من وباء إيبولا في الآونة الأخيرة.

  • وفي مدينة ديربان بجنوب أفريقيا يوم الجمعة الماضي، تولى هذا الصبي مهمة قيادة فرقة نحاسية تعزف الموسيقى في حشد يدعم جاكوب زوما، الرئيس السابق لجنوب إفريقيا. AFP

    وفي مدينة ديربان بجنوب أفريقيا يوم الجمعة الماضي، تولى هذا الصبي مهمة قيادة فرقة نحاسية تعزف الموسيقى في حشد يدعم جاكوب زوما، الرئيس السابق لجنوب إفريقيا.

  • وفي نفس اليوم، وفي مدينة بادمي، التي منحتها محكمة دولية لإريتريا، يؤدي رجل إثيوبي أعماله اليومية. Reuters

    وفي اليوم ذاته، وفي مدينة بادمي، التي أكدت محكمة دولية تبعيتها لإريتريا، يؤدي رجل إثيوبي أعماله اليومية.

  • ويوم السبت، وعلى الجانب الآخر من القارة، شوهد "وحش بلاستيكي" يسير على طول الشاطئ في داكار بالسنغال، في احتجاج على النفايات البلاستيكية. AFP

    ويوم السبت، وعلى الجانب الآخر من القارة، شوهد "وحش بلاستيكي" يسير على طول الشاطئ في داكار بالسنغال، في احتجاج على النفايات البلاستيكية.

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