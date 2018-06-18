بالصور: بطولة العالم لكرة قدم المكفوفين وفرحة مغربية رغم الخسارة
مجموعة منتقاة من أفضل الصور التي التقطتها عدسات الصحافة في أفريقيا ولأفريقيين في أنحاء أخرى من العالم خلال الأسبوع الماضي.
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Reuters
يبدو أن القارة الأفريقية بأكملها قد أصيبت بحمى كأس العالم. لم يفوت هؤلاء السجناء في سجن كاميتي ماكسيمام في كينيا الفرصة للاستمتاع بهذه الحدث. وقبل ساعات من المباراة الافتتاحية لكأس العالم يوم الخميس الماضي، أقام السجناء مباراة بين فريقين أحدهما يمثل روسيا والآخر يمثل المملكة العربية السعودية.
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AFP
وقبل ستة أيام، كان فريق مالي لكرة القدم لذوي الإعاقة البصرية في مدريد لمواجهة البرازيل في بطولة العالم لكرة القدم للمكفوفين.
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AFP
ويوم الثلاثاء، التقط ضباطا شرطة نيجيريان في موسكو صورة سيلفي مع شرطية زميلة. ويشارك عدد من ضباط الشرطة النيجيريين في تأمين كأس العالم 2018 في روسيا.
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Getty Images
ويوم الأربعاء، كان من المفترض أن تظهر علامات الحزن على وجوه الجمهور المغربي بعد فشل بلادهم في استضافة نهائيات كأس العالم عام 2026، لكن يبدو أن هذا الإخفاق لم ينل من عزيمتهم وظهروا مبتهجين في سان بطرسبرغ.
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AFP
وبالعودة إلى القارة الأفريقية، التقطت صورة لهذه الفتاة الصغيرة وهي تنتظر بصبر في حين يصلي الكبار في محطة للحافلات في أبيدجان بساحل العاج يوم الخميس.
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AFP
وإلى الشمال يوم الاثنين، كان هذا الطفل الصغير يبتسم قبل المشاركة في الاحتفال السنوي بالختان في مدينة القيروان بتونس.
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AFP
وفي اليوم نفسه، يرحب الأب لوسيان أمبونغا برفيق في كنيسة سانت جوزيف في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويمكننا أن نتفهم السبب وراء ابتسامته العريضة عندما نعرف أنه أحد الناجين من وباء إيبولا في الآونة الأخيرة.
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AFP
وفي مدينة ديربان بجنوب أفريقيا يوم الجمعة الماضي، تولى هذا الصبي مهمة قيادة فرقة نحاسية تعزف الموسيقى في حشد يدعم جاكوب زوما، الرئيس السابق لجنوب إفريقيا.
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Reuters
وفي اليوم ذاته، وفي مدينة بادمي، التي أكدت محكمة دولية تبعيتها لإريتريا، يؤدي رجل إثيوبي أعماله اليومية.
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AFP
ويوم السبت، وعلى الجانب الآخر من القارة، شوهد "وحش بلاستيكي" يسير على طول الشاطئ في داكار بالسنغال، في احتجاج على النفايات البلاستيكية.
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