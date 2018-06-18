ويوم الأربعاء، كان من المفترض أن تظهر علامات الحزن على وجوه الجمهور المغربي بعد فشل بلادهم في استضافة نهائيات كأس العالم عام 2026، لكن يبدو أن هذا الإخفاق لم ينل من عزيمتهم وظهروا مبتهجين في سان بطرسبرغ.