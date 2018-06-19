نسور قرطاج ينهزمون بهدف إنجليزي قاتل

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انهزم المنتخب التونسي أمام نظيره الانجليزي بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تجرى في روسيا.

وقد تقدم المنتخب الانجليزي بالهدف الأول الذي سجله هاري كاين في الدقيقة الحادية عشرة إذ وصلت إليه الكرة المرتدة من الحارس التونسي، معز حسن، فأودعها المرمى بسهولة.

وتعرض حسن للإصابة في الدقيقة الثانية عشرة ليخرج ويحل محله الحارس الإحتياطي فاروق بن مصطفى.

وتمكن المنتخب الانجليزي من خلق العديد من الفرص إلا أن لاعبيه تباروا في إضاعتها حتى احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب التونسي ضد المدافع الانجليزي واكر ليسجلها فرجاني ساسي في الدقيقة 35.

لكن الضغط الانجليزي أسفر عن خطأ في الدفاع التونسي وبنفس أسلوب الاخطاء التي وقعت فيها الفرق العربية في شمال أفريقيا في مبارياتها الأولى في البطولة، إذ ارتدت كرة أخرى من ركنية إلى هاري كين أيضا قرب المرمى أودعها في شباك المنتخب التونسي بسهولة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع.

وكان المنتخب البلجيكي قد حقق الفوز في المجموعة نفسها على المنتخب البنمي بثلاثة أهداف نظيفة.

وبذلك يتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة مؤقتا بفارق الأهداف عن انجلترا التي تقع في المركز الثاني ثم المنتخب التونسي يليه المنتخب البنمي.

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وينتظر أن يلتقي المنتخب المصري المنتخب الروسي صاحب الأرض في ثانية مبارياته في المجموعة الأولى، الثلاثاء، كما يلتقي المنتخب السعودي نظيره منتخب أوروغواي الأربعاء.

وكان المنتخب المصري قد انهزم في نهاية مباراته الأولى أمام منتخب أوروغواي بهدف نظيف من رأسيه المدافع خيمينيز بينما تلقى المنتخب السعودي الهزيمة الاكبر في البطولة حتى الآن بخماسية نظيفة امام المنتخب الروسي في مباراة الافتتاح.

ويحتاج المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز على منتخب روسيا ليحيي أماله في الصعود إلى دور الستة عشر، إذ يُفترض أن يلعب النجم البارز محمد صلاح مع الفريق بعدما أبعدته الإصابة عن المباراة الأولى.

ويبدأ الثلاثاء بأولى مباراتي المجموعة الثامنة حيث يلتقي المنتخب الكولومبي نظيره الياباني بينما ينافس المنتخب السنغالي الذي يعتبره الخبراء أبرز المنتخبات الأفريقية في البطولة الحالية أمام نظيره البولندي.

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