Image caption تصدر محمد صلاح قائمة هدافي المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم بخمسة أهداف

صرح المدير الفني لمنتخب مصر، هيكتور كوبر، بأن نجم الفريق محمد صلاح سيخضع لاختبار بدني لتحديد إمكانية مشاركته أمام روسيا في ثاني مباريات الفراعنة في كأس العالم اليوم.

وكان نجم ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة البدلاء في المباراة الأولى لمصر أمام أوروغواي بسبب عدم تعافيه بالكامل من الإصابة التي تعرض لها في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وقال كوبر: "إنه لائق، وأتمنى أن يكون جاهزا لخوض المباراة. في المباراة السابقة اعتقدنا أنه سيكون جاهزا، لكنه لم يتجاوز الاختبار الطبي الأخير".

وخسرت مصر مباراتها الأولى أمام أوروغواي بهدف دون رد.

وتعرض أحمد فتحي، قائد الفراعنة في تلك المباراة، لإصابة عضلية بسيطة. لكن من المرجح أن يكون جاهزا لمباراة روسيا.

وكان لاعب خط الوسط المدافع طارق حامد قد استبدل في مباراة أوروغواي بعد تعرضه لإصابة بسيطة في الظهر، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم أكد أنه سيشارك في مباراة روسيا.

أما روسيا فستخوض مباراة مصر بدون لاعب خط الوسط المهاجم آلان دزاجوييف، الذي أصيب في أوتار الركبة في المباراة الافتتاحة للمونديال أمام السعودية.

وتدرب الظهير الأيسر يوري جيركوف بمفرده يوم الأحد بسبب مشكلة بسيطة في الكاحل لكن من المرجح أن يكون جاهزا للمباراة.

"حلم نتمنى ألا ينتهي أبدا"

وقال لاعب خط وسط المنتخب الروسي أنطون ميرانتشوك: "يبدو أن صلاح سوف يلعب أمامنا، لأنهم بحاجة إلى نقاط المباراة."

وأضاف: "بالتأكيد، صلاح لاعب مؤثر للغاية على أداء مصر، لكن الفريق مكون من 11 لاعبا، وليس لاعب واحد فقط. دعونا نرى ما الذي يمكن أن يقوم به صلاح أمامنا".

أما لاعب خط وسط منتخب مصر ونجم نادي أرسنال الإنجليزي محمد النني فقال: "نحن نؤمن جميعا بأننا قادرون على الفوز بالمباراة."

وأضاف: "نحن نعرف أنها ستكون مباراة قوية للغاية أمام البلد المستضيف للبطولة والذي يحظى بدعم من آلاف المشجعين. نحن جميعا ندرك ذلك، لكن لا يوجد أمامنا أي خيار آخر سوى الفوز، وهو ما يعني أنه يتعين علينا أن نحافظ على هدوئنا وتركيزنا".

وتابع: "سوف ندخل مباراة روسيا ونحن نسعى للبقاء في المسابقة لأطول وقت ممكن. اللعب في كأس العالم في مثل هذه الأجواء هو حلم نتمنى ألا ينتهي أبدا."

مصدر الصورة Getty Images Image caption فازت روسيا على السعودية بخماسية نظيفة في المباراة الافتتاحية لكأس العالم

نظرة عامة

سجل منتخب روسيا أهدافا في المباراة الأولى بكأس العالم 2018 أمام السعودية أكثر من إجمالي عدد الأهداف التي سجلها في كأس العالم 2014 بالبرازيل، التي سجل خلالها هدفين فقط في ثلاث مباريات بدور المجموعات.

قدم منتخب روسيا أداء قويا أمام السعودية في افتتاح المونديال للدرجة التي جعلت الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين يتصل بالمدير الفني للفريق ستانيسلاف تشيرتشيسوف خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة ليطلب منه أن يرسل تهانيه للاعبين.

أما منتخب مصر فخسر مباراته الأولى أمام أوروغواي في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذي خاضه بدون نجمه صلاح.

وخلال آخر مران للمنتخب المصري في غروزني، أشارت تقارير إلى أن صلاح طلب من زملائه في الفريق أن يساعدوه على ارتداء قميصه بسبب عدم تعافيه من الإصاية في كتفه.

وتسعى مصر لتحقيق أول فوز لها في كأس العالم. أما منتخب روسيا فكانت آخر مرة يتأهل فيها لدور الستة عشر في كأس العالم عام 1986 عندما كان يلعب باسم الاتحاد السوفييتي، وسوف تضع روسيا قدما في دور الستة عشر في حال فوزها على مصر.

حقائق حول المباراة

-هذه هي أول مواجهة بين مصر وروسيا.

-لم تحقق مصر أي فوز في أي من نهائيات كأس العالم التي وصلت إليها، حيث خسرت ثلاث مباريات وتعادلت في مبارتين.

-لم تسجل مصر أي هدف في آخر ثلاث مباريات لها في نهائيات كأس العالم السابقة، وكان آخر هدف لها بتوقيع مجدي عبد الغني في مرمى هولندا من ركلة جزاء في كأس العالم 1990.

-كانت المباراة الوحيدة التي حافظت فيها مصر على نظافة شباكها في كأس العالم هي مباراتها أمام أيرلندا عام 1990 والتي انتهت بالتعادل السلبي.

-محمد صلاح هو هداف مصر في تصفيات كأس العالم بخمسة أهداف في خمس مباريات.

-فوز روسيا بخماسية نظيفة على السعودية هو أكبر فوز للدولة المستضيفة لكأس العالم في المباراة الافتتاحية منذ فوز إيطاليا على الولايات المتحدة بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد في كأس العالم 1934.

-فشلت روسيا في تجاوز دور المجموعات في ثلاث بطولات لكأس العالم، أعوام 1994 و2002 و2014.

-فشلت روسيا في تحقيق الفوز في ثاني مباراة لها في كأس العالم في آخر خمس بطولات، وكانت آخر مرة تنجح فيها في ذلك عام 1982 عندما كانت تلعب باسم الاتحاد السوفييتي وفازت بثلاثة أهداف دون رد على نيوزيلندا.

-ومنذ تفكك الاتحاد السوفييتي، لم تخسر روسيا أي مباراة في كأس العالم أمام الفرق الأفريقية، حيث فازت في مبارتين وتعادلت في مباراة، بما في ذلك الفوز بستة أهداف مقابل هدف على منتخب الكاميرون في كأس العالم 1994 والتي سجل فيها اللاعب الروسي أوليغ سالينكو خمسة أهداف.