"الفراعنة" يخسرون أمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف

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فاز منتخب روسيا على نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما في مدينة سانت بطرسبرغ في افتتاح الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس العالم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف.

لكن مسار المباراة تغير بشكل كامل مع بداية الشوط الثاني، خاصة بعد أن سجل المصري أحمد فتحي "هدفا بالخطأ في مرمى فريقه" في الدقيقة 47 من المباراة.

وتمكن بعدها الفريق الروسي من إحراز هدفين متتاليين في غضون ثلاث دقائق.

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وقد أحرز الهدف الثاني لروسيا دينيس تشيرشيف في الدقيقة 59، تبعه هدف سجله أرتيم دزيوبا في الدقيقة 62.

وتمكن اللاعب المصري محمد صلاح من تقليص الفارق بين فريقه ونظيره الروسي محرزا الهدف الوحيد لفريقه عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة يكون المنتخب الروسي قد رفع رصيده إلى 6 نقاط، ليأتي في صدارة المجموعة الأولى ويصبح أول المتأهلين لدور الـ16.

أما الفريق المصري فقد بقي بلا رصيد بعد الخسارة الثانية على التوالي.

ويحتاج فريق الفراعنة لتعثر فريق الأوروغواي بخسارتين أمام السعودية وروسيا، وتحقيقه فوزا على الفريق السعودي في الجولة الثالثة ثم اللجوء لفارق الأهداف.

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