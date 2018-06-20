رأسية رونالدو تقصي المغرب عن كأس العالم 2018

مصدر الصورة Getty Images Image caption أصبح رونالدو أكثر لاعب أوروبي يسجل أهدافا مع منتخب بلاده برصيد 85 هدفا

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدايته القوية في كأس العالم 2018 بروسيا وأحرز الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في مرمى المغرب ليطيح بأسود الأطلس خارج المونديال.

وكانت جميع الأنظار تتجه نحو نجم ريال مدريد بعد الثلاثية التي أحرزها في المباراة الافتتاحية للبرتغال أمام إسبانيا، ولم يخيب صاروخ ماديرا آمال الجمهور البرتغالي وسجل الهدف الرابع له في المسابقة ليتصدر سباق الهدافين.

ولم يستغرق الأمر سوى أربع دقائق فقط من بداية المباراة حتى أحرز رونالدو هدفا برأسية قوية من تمريرة عرضية من خواو موتينيو.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب البرتغال المجموعة الثانية بست نقاط، قبل مواجهة إسبانيا وإيران مساء اليوم.

وأصبحت المغرب، التي خسرت الأسبوع الماضي المنافسة على استضافة نهائيات كأس العالم 2016، أول فريق يودع المسابقة من هذه المجموعة، رغم أنها قدمت أداء قويا أمام البرتغال وأهدرت العديد من الفرص وكانت تستحق على الأقل الخروج بنقطة التعادل.

وكانت المغرب قد خسرت مباراتها الأولى أمام إيران بهدف دون رد.

تألق

كان رونالدو هو النجم الأبرز للجولة الأولى من مباريات كأس العالم بعدما سجل ثلاثة أهداف في مرمى الماتادور الإسباني، وواصل التألق في الجولة الثانية محرزا هدف بلاده الوحيد في مرمى المغرب.

وكان رونالدو محط أنظار الجميع منذ الوهلة الأولى لظهور صورته على شاشات الملعب، وقوبل بعاصفة من التصفيق من جانب الجمهور البرتغالي وغيره من الجمهور الذي ربما ذهب خصيصا إلى موسكو من أجل رؤيته.

ولم يقدم النجم البرتغالي البالغ من العمر، 33 عاما، نفس الأداء المذهل الذي قدمه أمام إسبانيا في المباراة الأولى، لكنه أظهر مرة أخرى لماذا يعتمد عليه منتخب البرتغال بصورة كاملة.

وسدد منتخب البرتغال ثمانية كرات على المرمى من بينها ست تسديدات لرونالدو بمفرده.

وأصبح رونالدو بعد الهدف الذي أحرزه في مرمى المغرب هو أكثر لاعب أوروبي يسجل أهدافا مع منتخب بلاده برصيد 85 هدفا.

ولم يقدم منتخب البرتغال أداء قويا من الناحية الهجومية، كما واجه العديد من المشكلات في الناحية الدفاعية أمام المغرب، وهو ما سيجعل المدير الفني للبرتغال فيرناندو سانتوس يشعر بالقلق من دفاعات فريقه خلال المواجهات القوية في الأدوار التالية بالمسابقة.

وسوف تدخل البرتغال مباراتها الأخيرة أمام إيران بهدف تحقيق الفوز وتصدر المجموعة، في حين تلتقي إسبانيا بالمغرب في نفس التوقيت.

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