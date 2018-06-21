مصدر الصورة Getty Images Image caption ليون وايت (فيدر) مع ابنه جيسي عام 2004: أصبح جيسي مصارعا يحمل اسم جيك كارتر

رحل بطل المصارعة الأمريكي السابق ليون وايت، المعروف باسم فيدر، عن عمر يناهز 63 عاما.

وغرد ابنه قائلا: "منذ نحو شهر، شخصت إصابة والدي بحالة حادة من مرض الالتهاب الرئوي. لقد قاوم المرض كثيرا، وحدث له تحسن أكلينيكي. لسوء الحظ، توقف قلبه الاثنين ليلا، ورحل عن الدنيا".

واحترف فيدر المصارعة، ضمن مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية (دبليو دبليو إي)، لسنوات عدة.

واشتهر المصارع، الذي كان يبلغ طوله 1.93 مترا، بقوته البدنية ومناوراته في الهواء.

وتضاءلت مسيرته المهنية خلال السنوات الأخيرة، لكنه استمر في الظهور في مرات متفرقة، في برامج ترويجية مختلفة، كما ظهر في برامج تلفزيونية.

وأعربت مؤسسة دبليو دبليو إي عن "حزنها لنبأ" وفاة ليون وايت.

كما نعى زملاء فيدر وجماهيره أسطورة المصارعة الأمريكي.

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