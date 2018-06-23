مصدر الصورة AFP Image caption جهود وهبي خزري لم تكن كافية أمام المنتخب البلجيكي

أظهر المنتخب البلجيكي قوة هجومية ملفتة عندما فاز على تونس بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراته الثانية بالمجموعة السابعة في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وسجل روميلو لوكاكو هدفين وإيدن هازارد مثليهما قبل أن يضيف ميشو باتشواي الهدف الخامس لفريقه.

وحاول نسور قرطاج العودة في النتيجة عندما قلص، ديلان بروم، النتيجة في الدقيقة 18 من المباراة.

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ولكن الوتيرة التي فرضها زملاء دوبروين في اللعب جعلت المنتخب التونسي يفقد توازنه في كثير من فترات المباراة، ويستسلم لهجمات المنتخب البلجيكي المتتالية، سجل منها الهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورد وهبي خزري على هجمات بلجيكا بهدف ثان للمنتخب التونسي في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذه الهزيمة تعقد موقف المنتخب التونسي نظرا لأنه خسر مباراته الأولى أمام المنتخب الانجليزي في الوقت بدل الضائع.

أما المنتخب البلجيكي فسيضمن تأهله إلى الدور الثاني بمجرد فوز انجلترا على بنما، على أن تحدد المباراة الثالثة متصدر المجموعة وصاحب المركز الثاني.

وتبقى أمام المنتخب التونسي، الذي قدم مباراة جيدة أمام انجلترا، فرصة المباراة الثالثة أمام بنما لإثبات جدارته وتعويض الخسارة الكبيرة أمام بلجيكا.

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