مصدر الصورة EPA Image caption وصف مسؤول إيران التقارير بشأن أسباب منع ظهور بويول بأنها "شائعات"

عندما قبل نجم برشلونة السابق كارليس بويولالظهور على شاشة تلفزيون إيراني في إطار تغطية نهائيات كأس العالم 2018، ربما لم يتخيل أن شعره الطويل المجعد قد يكون مصدر قلق.

فقد اختير بويول للمشاركة في برنامج خاص عن مباراة إسبانيا وإيران الأربعاء الماضي مع المذيع الرياضي الإيراني على القناة الثالثة عادل فردوسيبور.

لكن بعد وصوله إلى مقر القناة، فوجيء بويول بمنعه من الدخول، وهو ما جعل فردوسيبور في موقف محرج بعد ظهوره على الهواء دون ضيفه الإسباني.

وتحدثت بعض التقارير عن أن شعر بويول يقف وراء منعه من الظهور على شاشة التلفزيون. لكن نائب رئيس التلفزيون الإيراني نفى صحة ذلك، قائلا إنها مجرد "شائعات".

مصدر الصورة TWITTER Image caption نشر مستخدم إيران-ي على تويتر هذه الصورة قائلا: "هكذا يرى التلفزيون الإيراني بويول"

وقال المضيف الإيراني لمشاهديه: "أحيطكم علما بأن كارليس بويولكان من المفترض أن يحضر معنا على الهواء الليلة، لكنه موجود الآن في فندقه. وقد فعلت كل ما في وسعي ليكون معنا، لكنه لم أتمكن من تحقيق ذلك. أعتذر عما حدث".

وأشارت تكهنات أولية بأن النجم الأسباني لم يظهر على الشاشة بسبب المقابل المادي، لكن رواية أخرى ظهرت على السطح الخميس الماضي.

ونقل موقع انتخاب الإلكتروني الإخباري الإيراني عن اللاعب قوله إن بويولأُخبر بأنه لن يظهر على الشاشة بسبب مظهره (شعره الطويل)".

وليس لدى إيران سياسة تفرض طريقة محددة لتصفيف الشعر، لكن تلفزيون الدولة يفرض قيودا صارمة على بث أي صورة غير تقليدية أو قد تصنف على أنها "غير إسلامية".

وينص الميثاق الأخلاقي لاتحاد الكرة الإيراني على ألا يظهر اللاعب بتصفيفة شعر من شأنها المساعدة على "نشر ثقافة أجنبية"، كما يتلقى اللاعبون تحذيرات من تصفيفات الشعر التي لا تراها السلطات لائقة.

وأثار ما حدث مع بويولموجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي التي وجهها المستخدمون إلى التلفزيون الحكومي الإيراني.

وقالت الصحفية الإصلاحية سابا أزرابايك على حسابها على موقع تويتر: "لقد كنت سببا في فضيحتنا دوليا"، موجهة خطابها إلى القناة الثالثة الإيرانية.

وتسائل المستخدم ميزاداموس عبر تويتر أيضا، قائلا: "سؤال إلى العقلاء، ألم تروا بويولقبل أن تنفقوا الكثير من المال لدعوته إلى البرنامج وتمنعوا ظهوره على الشاشة؟"

مصدر الصورة TWITTER Image caption نشر مستخدم على تويتر صورة معدلة للنجم الإسباني وهو يرتدي "الشادور"

ومثله مثل كثيرين يستغلون أي فرصة لانتقاد السياسات الإيرانية، وجه ميزاداموس سؤالا آخرا للسلطات: "ألم يكن للنبي محمد شعرا طويلا؟"

ونشر مستخدم آخر صورة معدلة للنجم الإسباني وهو يرتدي "الشادور"، معلقا عليها بأن "الشرط الوحيد لظهور بويوللى شاشة التلفزيون الحكومي هو أن يرتدي الشادور وأن يقول الحمد لله أن هداني للشادور".

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها الشعر الطويل جدلا في إيران. فمنذ عامين مُنع حارس مرمى كرة قدم الشاطئية بايمان حسيني من الظهور على شاشة التلفزيون الحكومي بسبب شعره الطويل. وعندما طلب منه حلق شعره رفض اللاعب رفضا قاطعا.