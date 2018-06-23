مصدر الصورة European Photopress Agency Image caption توني كروس سجل هدف الفوز لألمانيا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي

سجلت ألمانيا هدفا "قاتلا" في الثواني الأخيرة من مباراتها مع السويد، لتضمن أول فوز لها في نهائيات كأس العالم 2018.

وأحرز توني كروس هدفا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي، لتنتهي المباراة بهدفين لحاملي اللقب مقابل هدف واحد للسويد.

وكان المنتخب الألماني قد مُني بهزيمة مفاجئة في مباراته الأولى أمام المكسيك.

لكن هدف كروس في مرمى السويد أعاد للألمان آمالهم في التأهل للدور الثاني.

وسجل أولا تويفونين هدف المباراة الأول للسويد في الدقيقة 32، لكن ماركو ريوس أحرز هدف التعادل في الدقيقة 48.

وأصبح الألمان في وضع صعب بعد طرد المدافع جيروم بواتينغ، لكن كروس أحرز هدفه الثمين في الثواني الأخيرة من المباراة.

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