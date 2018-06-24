تحقيق للفيفا في إشارة لاعبيْ سويسرا بشعار ألبانيا في مباراة صربيا

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فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيقا ضد اللاعبين السويسريين، غرانيت شاكا وشيردان شاكيري، بعد إشارة قاما بها بعد إحرازهما هدفين في مباراة فريقهما أمام صربيا ضمن بطولة كأس العالم روسيا 2018.

ورسم شاكا وشاكيري، ذوا الأصل الكوسوفي، بيديهما شكل نسر مجنّح ذي رأسين، وهو الشعار المرسوم على علم ألبانيا، بعدما فوز سويسرا في الدقيقة الأخيرة من المباراة أمام صربيا.

وقد استهجنت الجماهير الصربية ما قام به اللاعبان، بيد أنهما نفيا أن يكون لإشارتهما بالفوز أي أغراض سياسية.

احتفال لاعبي سويسرا شاكا وشاكيري بشعار ألبانيا يثير غضبا في صربيا

ولا تعترف صربيا باستقلال إقليمها السابق، كوسوفو، الذي انفصل عن صربيا منذ 10 سنوات، ويقطنه قرابة 1.8 مليون نسمة، غالبيتهم من العرقية الألبانية.

وقال جرانيت شاكا: "بالنسبة لي، كان هذا اليوم في الحقيقة خاصا .. فهذا فوز لأسرتي وسويسرا ولألبانيا وكوسوفو".

وأضاف: "الإشارة كانت لكل شخص شجعني، ولم تكن تستهدف خصومنا".

وقال شاكيري، من جهته: "أنا سعيد للغاية لإحراز هذا الهدف لا أكثر. أعتقد بأنه يجب علينا ألا نتحدث عن هذا الآن".

وأضاف: "لا علاقة للأمر بالسياسة، إنه أمر يتعلق بكرة القدم".

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فتحه تحقيقا أوليا ضد مدرب المنتخب الصربي، ملادين كرستايتش، للتحقيق "في بيانات مزعومة أطلقها في أعقاب المباراة".

وأضاف أنه اتخذ كذلك إجراءات ضد الاتحاد الصربي لكرة القدم بسبب الاضطرابات والرسائل السياسية والمسيئة التي أطلقتها الجماهير الصربية في المدرجات.

ونقلت تقارير إعلامية عن كرستايتش، وهو يتحدث إلى صحفيين صرب، قوله إن الحَكَم الألماني، فيليكس بريش، الذي رفض احتساب ضربة جزاء للمنتخب الصربي، يجب أن يُحاكم في لاهاي، وهو مقر محكمة الأمم المتحدة الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة.

في غضون ذلك، قال المدير الفني للمنتخب السويسري، المولود في البوسنا، فلاديمير بيتكوفيتش، معلقا عن إشارة اللاعبين: "يجب ألا نخلط أبدا كرة القدم بالسياسة. المهم أن تكون مشجعا وتعبر عن ذلك باحترام".

وأَضاف: "كانت الأجواء رائعة، وهذا ما يجب أن يوجه له تشجيع الجماهير".

وفازت سويسرا على صربيا في المباراة بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثانية في منافسات المجموعة الخامسة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها التوتر بين صربيا وألبانيا في ملاعب كرة القدم.

ففي عام 2014 توقفت مباراة بين البلدين بعدما رفعت طائرة بلا طيار فوق الملعب علم ألبانيا، ومنع المشجعون الألبانيون من حضور المباراة.

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