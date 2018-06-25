انكلترا "تسحق" بنما وتبلغ مع بلجيكا ثمن النهائي

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تمكن منتخب كولومبيا من إنعاش آماله في التأهل لدور الستة عشر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا بعد فوز عريض على بولندا بثلاثة أهداف مقابل لاشيء ضمن مباريات الجولة الثانية في المجموعة الثامنة.

وسجل لكولومبيا ياري مينا من رأسية في الدقيقة 40 ثم عزز راداميل فالكاو من انفراد في الدقيقة 70 قبل أن يقضي كوادرادو على آمال بولندا بشكل نهائي بالهدف الثالث في الدقيقة 75.

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وفي المجموعة نفسها تعادل فريقا السنغال واليابان بهدفين لكل منهما ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

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وفشل المنتخب السنغالي في الحفاظ على تقدمه مرتين خلال المباراة حيث سجل ساديو ماني الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 11 لكن تاكاشي إنوي عادل الكفة في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني عاود السنغال التقدم بواسطة موسى واغي في الدقيقة 71 لكن اليابان لم تحتج إلى أكثر من سبع دقائق لإدراك التعادل عن طريق المهاجم هوندا.

وبتلك النتيجة يصبح رصيد الفريقين 4 نقاط حيث تحتل السنغال صدارة المجموعة بفارق الأهداف يليها المنتخب الياباني ثم المنتخب الكولومبي بثلاث نقاط وأخيرا بولندا دون نقاط.

وكان المنتخب الانجليزي قد اكتسح المنتخب البنمي بستة أهداف مقابل مقابل هدف واحد ضمن مباريات المجموعة السابعة التي تضم معهما المنتخبين البلجيكي والتونسي.

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وسجل هداف انجلترا هاري كاين ثلاثة أهداف حيث تصدى لركلتي جزاء احتسبهما الحكم لفريقه وسجلهما كما سجل هدفا ثالثا من كرة مرتدة.

وتحتل انجلترا صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن بلجيكا حيث ضمن الفريقان التأهل بالتساوي في رصيد النقاط بست نقاط لكل فريق من مباراتين بينما ودع المنتخب التونسي صاحب المركز الثالث البطولة تماما مثل المنتخب البنمي.

وبهذه الثلاثية يتصدر كاين قائمة هدافي البطولة حتى الآن برصيد 5 أهداف يليه البلجيكي روميللو لوكاكو واللاعبان يتباريان في نفس المجموعة.

وتوقف رصيد البرتغالي كريستيانو رونالدو عند 4 أهداف في البطولة منها ثلاثية في فريق إسبانيا ضمن مباريات الجولة الأولى.