مصدر الصورة AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE Image caption يواجه كوبر انتقادات شديدة بسبب اعتماده على طريقة دفاعية للغاية مع منتخب مصر

أكد المدير الفني لمنتخب مصر هيكتور كوبر أنه لا يشعر بالغضب من الانتقادات، مشيرا إلى أن "الطموحات تكون غير واقعية في بعض الأحيان".

وقال المدير الفني الأرجنتيني قبل مباراة مصر أمام السعودية في كأس العالم: "هذه مباراة هامة لأننا نسعى لتحقيق الفوز وإنهاء المسابقة بنتيجة جيدة. لقد أعددنا لهذه المباراة بشكل جيد ونريد أن نمثل الشعب المصري ونجعله سعيدا بالفوز."

وأضاف: "سوف نلعب أمام السعودية من أجل استعادة قوتنا وتحقيق طموحنا الجديد بعد الخروج المبكر من كأس العالم، الذي كان صدمة كبيرة وضربة قوية بالنسبة لنا. وسوف يكون الفريق في أفضل مستوياته".

وتابع: "ليس لدي رسالة لهؤلاء الذين ينتقدونني، ولا أشعر بالغضب نتيجة لذلك. كل ما يمكنني أن أقوله هو أنه في بعض الأحيان تكون الطموحات غير واقعية".

وسيكون حارس المرمى المصري عصام الحضري أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم إذا شارك مع منتخب بلاده أمام السعودية، لكن كوبر لم يؤكد ما إذا كان سيدفع بالحارس المخضرم أم لا.

ولم يشارك الحضري في أول مبارتين لمصر بالمونديال، لكن المنتخب المصري ليس لديه ما يلعب من أجله الآن بعد خسارته في المبارتين السابقتين وخروجه من البطولة فعليا.

مصدر الصورة Getty Images Image caption سيكون الحضري أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم في حال مشاركته أمام السعودية

أما السعودية فستخوض المباراة محرومة من خدمات كل من تيسير الجاسم وعمر هوساوي ومنصور الحربي.

وقد ودع المنتخب السعودي أيضا المونديال بعد خسارته في أول مبارتين له بالمسابقة.

وقال المدير الفني للمنتخب السعودي أنطونيو بيتزي: "من السهل للغاية بعد فوات الآن، وبعد النتائج التي حققناها، أن تعرف الأمور التي ترغب في تغييرها."

وأضاف: "لكن لسوء الحظ يتعين علينا كمدربين أن نتخذ معظم قراراتنا قبل أن تتكشف الأمور".

وتابع: "لقد رأينا أن بعض الأفكار تؤدي لنتائج جيدة، ورأينا بدائل أخرى، وحاولنا أن نعتمد على لاعبين جدد أيضا، واكتسبنا خبرات مهمة للغاية، خاصة خلال الاستعداد لمباريات كأس العالم."

مصدر الصورة Getty Images Image caption أكد المدير الفني للمنتخب السعودي أنطونيو بيتزي أن فريقه اكتسب خبرات مهمة للغاية من المشاركة في المونديال

حقائق حول المباراة

-هذه أول مواجهة بين السعودية ومصر في مسابقة رسمية منذ اللقاء الذي جمع الفريقين في كأس القارات عام 1999 والذي انتهى بفوز المنتخب السعودي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

-الفريق المهزوم في هذه المباراة سيكون هو أول فريق يخسر مبارياته الثلاثة في دور المجموعات منذ هندوراس في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

-لم يسجل المنتخب السعودي أي هدف في كأس العالم الحالية، وكان هناك 11 منتخبا لم ينجحوا في تسجيل أي هدف في ثلاث مباريات أو أكثر في كأس العالم، وكانت هندوراس والجزائر آخر هذه المنتخبات في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

-لم تحقق السعودية الفوز في آخر 12 مباراة لها في كأس العالم، إذ تعادلت مرتين وخسرت عشر مرات، كما خسرت آخر أربع مباريات لها في المونديال بدون أن تسجل أي هدف.

مصدر الصورة Getty Images Image caption سوف يغيب تيسير الجاسم عن مباراة المنتخب السعودي أمام مصر

-واجهت السعودية منتخبا أفريقيا في آخر أربع مرات تشارك فيها في كأس العالم، حققت خلالها الفوز في مباراة واحدة وتعادلت مرتين وخسرت مرة. والفوز الوحيد الذي حققته السعودية على فريق أفريقي أمام المغرب في كأس العالم 1994.

-ستكون هذه هي أول مرة تواجه فيها مصر فريقا آسيويا في كأس العالم.

-أحرزت آخر ثمانية أهداف في مرمي الفريق المصري في كأس العالم خلال الشوط الثاني من المباريات.

-لم تحقق مصر أي فوز في ست مباريات خاضتها في كأس العالم، إذ تعادلت مرتين وخسرت أربع مرات.

-منذ انضمامه لنادي ليفربول في يوليو/تموز 2017، سجل المصري محمد صلاح 49 هدفا في 57 مباراة مع ليفربول ومنتخب مصر في جميع المسابقات.