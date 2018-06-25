كأس العالم 2018: السعودية تصعق مصر بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة

مصدر الصورة Getty Images Image caption سالم الدوسري يحرز هدفا قاتلا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع ويقود السعودية للفوز على مصر

فازت السعودية على مصر بهدفين مقابل هدف في ختام مباريات المجموعة الأولى بكأس العالم 2018 بروسيا.

تقدم المنتخب المصري بهدف لمحمد صلاح، ثم أدركت السعودية هدف التعادل من ركلة جزاء نفذها سلمان الفرج، قبل أن تحرز هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء عن طريق سالم الدوسري.

وودع المنتخب المصري البطولة بدون أي نقاط بعد ثلاث هزائم متتالية، كما ودعت السعودية البطولة بعدما احتلت المركز الثالث في المجموعة.

وبدأ المنتخب المصري المباراة بقوة وسجل هدفا عن طريق نجم ليفربول محمد صلاح وأضاع عددا من الفرص السهلة عن طريق صلاح ومحمود حسن تريزيجيه.

لكن المنتخب السعودي سرعان ما استعاد توازنه وسيطر على مجريات الأمور وحصل على ركلة جزاء تصدى لها حارس المرمى المصري عصام الحضري الذي أصبح أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم.

وحصلت السعودية على ركلة جزاء أخرى أحرز منها هدف التعادل عن طريق سلمان الفرج.

وفي شوط المباراة الثاني، سيطرت السعودية على مجريات الأمور تماما، وأنقذ الحضري منتخب مصر من أكثر من فرصة محققة.

وقبل نهاية المباراة بلحظات، أرسل محمد البريك كرة عرضية من الجهة اليمنى وسط ارتباك واضح من دفاع المنتخب المصري لتصل الكرة إلى سالم الدوسري الذي سدد كرة أرضية قوية على يمين الحضري، محرزا هدف الفوز في الوقت القاتل.

مصدر الصورة Reuters Image caption بدأ المنتخب المصري المباراة بقوة وسجل هدفا عن طريق نجم ليفربول محمد صلاح

حقائق حول المباراة

- هذه أول مواجهة بين السعودية ومصر في مسابقة رسمية منذ اللقاء الذي جمع الفريقين في كأس القارات عام 1999 والذي انتهى بفوز المنتخب السعودي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

-أصبح منتخب مصر أول فريق يخسر مبارياته الثلاثة في دور المجموعات منذ هندوراس في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

-قبل هذه المباراة، لم تحقق السعودية الفوز في آخر 12 مباراة لها في كأس العالم، إذ تعادلت مرتين وخسرت عشر مرات، كما خسرت آخر أربع مباريات لها في المونديال بدون أن تسجل أي هدف.

-واجهت السعودية منتخبا أفريقيا في آخر أربع مرات تشارك فيها في كأس العالم، حققت خلالها الفوز في مباراة واحدة وتعادلت مرتين وخسرت مرة. والفوز الوحيد الذي حققته السعودية على فريق أفريقي أمام المغرب في كأس العالم 1994.

-كانت هذه هي أول مرة تواجه فيها مصر فريقا آسيويا في كأس العالم.

-أحرزت آخر ثمانية أهداف في مرمي الفريق المصري في كأس العالم خلال الشوط الثاني من المباريات.

-لم تحقق مصر أي فوز في ست مباريات خاضتها في كأس العالم، إذ تعادلت مرتين وخسرت أربع مرات.

-منذ انضمامه لنادي ليفربول في يوليو/تموز 2017، سجل المصري محمد صلاح 49 هدفا في 57 مباراة مع ليفربول ومنتخب مصر في جميع المسابقات.

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