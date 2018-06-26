فوز "قاتل" على نيجيريا يؤهل الأرجنتين إلى دور الستة عشر

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تمكن المنتخب الأرجنتيني من التأهل لدور الستة عشر في بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا بعدما حقق فوزا" قاتلا" على المنتخب النيجيري بهدفين مقابل هدف واحد في آخر جولة لمباريات المجموعة الرابعة.

وكان التعادل يكفي المنتخب النيجيري للتأهل بدلا عن منتخب الأرجنتين الذي تقدم أولا بهدف للنجم ليونيل ميسي في الدقيقة 14، لكن فيكتور موزيس من الجناح النيجيري سجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

وبعدما أدرك المنتخب النيجيري التعادل ضغط المنتخب الأرجنتيني بكل صفوفه لتحقيق الفوز وأتيحت عدة كرات خطرة لنيجيريا بسبب الثغرات الكبيرة في الدفاع الأرجنتيني الذي كان يساهم بشكل أكبر في الهجوم.

وفي الدقيقة 86 تمكن المدافع الأرجنتيني، ماركو روخو من تسجيل الهدف المطلوب بكرة سكنت شباك المنتخب النيجيري ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الرابعة، بينما رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني.

وكانت كرواتيا قد حققت فوزها الثالث على منتخب أيسلندا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك بهدف إيفان بيريزيتش في الدقيقة 90 بعدما كانت المباراة في طريقها للتعادل.

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وأصبح المنتخب الكرواتي برصيد 9 نقاط متصدرا المجموعة ليلتقي المنتخب الدانماركي في دور الستة عشر، بينما يصطدم المنتخب الأرجنتيني بنظيره الفرنسي في الدور نفسه.

المجموعة الثالثة

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وكان المنتخبان الفرنسي والدانماركي قد تعادلا سلبيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة رغم أن المنتخب الأسترالي الذي التقى نظيره البيروفي في التوقيت نفسه ضغط على الدانمارك بمنافسته على تذكرة التأهل.

لكن المنتخب الأسترالي لم يتمكن من مجاراة المنتخب البيروفي ليخسر بهدفين مقابل لاشيء سجلهما أندري كاريللو في الدقيقة 18 وباولو غيريرو في الدقيقة 50 .

وبنهاية مباريات المجموعة تصدر المنتخب الفرنسي المجموعة بسبع نقاط تلاه المنتخب الدانماركي بخمس نقاط ثم منتخب البيرو بثلاث نقاط ثم منتخب استراليا بنقطة واحدة.

ومن المقرر أن تبدأ مباريات دور الستة عشر السبت المقبل بلقائين، أولهما بين المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني، وثانيهما بين منتخبي البرتغال والأوروغواي.