الاتحاد المصري يعلن رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر بعد صفر كأس العالم

مصدر الصورة EPA Image caption الاتحاد المصري أعلن رحيل كوبر فور وصول بعثة الفريق من روسيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رحيل المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، بعد خروج الفريق المصري من دور المجموعات في كأس العالم بروسيا صفر اليدين وبدون اية نقاط بعد تلقيه ثلاث هزائم.

وفشلت مصر، التي صعدت إلى كأس العالم بعد غياب 28 عاما، في الحصول على أي نقطة، وتلقت الهزائم من أوروغواي بهدف نظيف، ومن روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرا كانت الهزيمة أمام السعودية بهدفين مقابل هدف، يوم الإثنين.

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ودخل كوبر، 62 عاما، في مفاوضات حول عقده مع الاتحاد المصري قبل كأس العالم، وكان من المقرر أن ينتهي العقد رسميا عقب مشاركة مصر في البطولة.

وأكد كوبر، عقب الخسارة من السعودية، إنه "سينظر فيما سيحدث" قبيل الاجتماع مع الاتحاد المصري.

لكن الاتحاد المصري أعلن إقالة المدرب فور وصول بعثة الفريق من روسيا، وقرر فى اجتماعه توجيه الشكر للجهاز الفنى والإدارى للفريق بمناسبة انتهاء فترة عمله بنهاية مشاركته فى كأس العالم.

وقال في بيان :"عقدنا اجتماعا بعد عودتنا من روسيا، وقرر المجلس بأكمله أن يقول شكرا لكوبر وبقية الجهاز الفني".

وأضاف البيان "نقدر ما قدمه كوبر، الذى حقق إنجازات للمنتخب بتأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية والوصول إلى المباراة النهائية بعد غياب ثلاث دورات متتالية، فضلا عن الوصول إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب 28 عاما".

وبدأ كوبر، المدرب السابق لفالنسيا الأسباني وانتر ميلان الإيطالي، عمله في مصر مارس/آذار 2015، وقاد مصر في بطولة أمم أفريقيا 2017 ووصل إلى المباراة النهائية وخسر أمام فريق الكاميرون، الذي لم يصل إلى كأس العالم.

أزمة صلاح

وتأثر الفريق المصري بشدة بغياب نجمه محمد صلاح، لاعب ليفربول وأحسن لاعب في الدوري الإنجليزي وهدافه أيضا، والذي أصيب في كتفه في نهائي دوري أبطال أوروبا، الشهر الماضي، واستمر الغياب حتى المباراة الأولى أمام أوروغواي.

ورغم عودة صلاح أمام روسيا إلا أن الفريق خسر مباراته الثانية أيضا بثلاثة أهداف مقابل هدف سجله صلاح من ركلة جزاء، ثم كان هدفه الثاني أمام السعودية لكن كانت الخسارة بهدفين.

ونفى الاتحاد المصري لكرة القدم وجود أية مشكلات مع نجم الفريق محمد صلاح، بعد تقارير أشارت إلى اعتزامه اعتزال اللعب دوليا وعدم الانضمام إلى الفريق الوطني المصري مرة أخرى.

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