مارادونا "بخير" بعد خضوعه لفحص طبي أثناء مباراة الأرجنتين ونيجيريا

مصدر الصورة AFP Image caption يشاهد مارادونا جميع مباريات منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2018 من المدرجات

قال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا إنه "بخير" بعدما خضع لفحص طبي خلال مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا في ختام مباريات المجموعة الرابعة بكأس العالم 2018.

وقال صاحب الـ 57 عاما، والذي قاد الأرجنتين للحصول على كأس العالم عام 1986، إن "رقبته كانت تؤلمه كثيرا".

ونشر مارادونا صورة على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها مع طاقم طبي بين شوطي المباراة التي انتهت بفوز راقصي التانغو على نسور نيجيريا بهدفين مقابل هدف وحيد، لكنه نفى التقارير التي أشارت إلى أنه نقل إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وقال مارادونا على موقع إنستغرام: "أريد أن أخبر الجميع بأنني بخير".

وأضاف: "خضعت لفحص طبي ونصحني الطبيب بالعودة إلى المنزل قبل بداية الشوط الثاني، لكنني كنت أريد البقاء لأننا كنا في موقف قد يخرجنا من البطولة تماما، فكيف كان يمكنني الرحيل؟".

مصدر الصورة Getty Images Image caption أحرز ماركوس روخو هدف التأهل للأرجنتين في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء

وتأهلت الأرجنتين لدور الستة عشر وسوف تواجه فرنسا يوم السبت المقبل.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مارادونا وهو غير قادر على النهوض من الكرسي الذي كان يجلس عليه خلال المباراة، لكن بي بي سي علمت أنه استقل الطائرة وعاد إلى موسكو.

وظهر مارادونا وهو يبكي عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق، وهي النتيجة التي كانت تعني خروج الأرجنتين من البطولة.

وخاض مارادونا 91 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين سجل خلالها 34 هدفا، كما تولي تدريب منتخب بلاده.

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