كأس العالم 2018: ألمانيا تودع البطولة بعد خسارتها أمام كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين
- 27 يونيو/ حزيران 2018
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في مفاجأة من العيار الثقيل، ودع منتخب ألمانيا، حامل اللقب، بطولة كأس العالم المقامة في روسيا 2018 بعد خسارته بهدفين من كوريا الجنوبية واحتلاله المركز الثالث في المجموعة السادسة.
وكان المنتخب الألماني بحاجة إلى الفوز بهدفين للحاق بالمكسيك للتأهل لدور الستة عشر.
لكن المنتخب السويدي سحق المنتخب المكسيكي بثلاثة أهداف نظيفة وتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.
ومع ذلك، جاء المنتخب المكسيكي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط أيضا.