مصدر الصورة AFP Image caption وهبي خزري أهدى الفوز الوحيد لتونس في نهائيات كأس العالم 2018

أنهى المنتخب التونسي مغامرته في نهائيات كأس العالم 2018 بفوز على بنما بهدفين مقبل هدف واحد. وتصدر المنتخب البلجيكي مجموعته بفوز على نظيره الانجليزي بهدف لصفر.

ودخل التونسيون عازمين على انتزاع فوز في آخر مبارة لهم في نهايات كأس العالم يحفظون بها ماء الوجه بعد هزيمتين أمام انجلترا وبلجيكا. وكان منتخب بنما ضيف المنافسة يبحث عن أول فوز له في تاريخه في النهائيات.

وتقدمت بنما بهدف سجله مهدي مرياح بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33 من المباراة، التي انتهى شوطها الأول بهدف لصفر. لكن عزيمة نسر قرطاج وإصرارهم على تحقيق نتيجة إيجابية مكنهم من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51 عن طريق فخر الدين بن يوسف، قبل أن يسجل وهبي خزري هدف الفوز في الدقيقة 66 من المباراة.

وأدخل هذا الفوز بعض البهجة إلى قلوب المشجعين التونسيين الذين انتقلوا بأعداد كبيرة إلى روسيا بهدف مناصرة فريقهم.

بلجيكا تؤكد تفوقها

وكانت المباراة بين انجلترا وبلجيكا من أجل تحديد صاحب المركز الأول في المجموعة.

وقد اختار المدربان، روبرتو مارتينيز بالنسبة لبلجيكا وغاريث ساوثغيت بالنسبة لإنجلترا، تدوير اللاعبين في التشكيلة وإعطاء الفرصة للبدلاء، وكذلك منح راحة للاعبين الأساسيين، تحسبا لمباراة الدور الإقصائي.

مصدر الصورة EPA Image caption فنيات عدنان يانوزاي كانت أحدثت الفارق في المباراة

فغاب عن تشكيلة بلجيكا الأساسية الثلاثي كيفن دوبروين، وروميلو لوكاكو، وإيدن هازرد، بينما لم يدخل من الجانب الانجليزي هداف الدورة حتى الآن، هاري كين، وجيسي لينغارد، ورحيم ستيرلينغ.

وبدأ المنتخب الانجليزي أكثر تنظيما في الدفاع، ولكنه لم يستطع الوصول بكرات خطيرة إلى مرمى تبور كورتوا، على الرغم من محاولات ألكسندر أرنولد في الجهة اليمنى وداني روز في الجهة اليسرى، عكس المنتخب البلجيكي الذي هدد مرمى جوردن بيكفورد عن طريق ميشو باتشواي وعدنان يانوزاي.

وانتهى الشوط الاول بلا أهداف. ولكن المنتخب الانجليزي بدا أكثر جرأة ودقة في الشوط الثاني، وتمكن من إرباك الدفاع الانجليزي عن طريق يانوزاي، وناصر شادلي، وباتشواي.

ويتمكن يانوزاي في الدقيقة 51 من المباراة من تسجيل هدف الفوز لفريقه بتسديدة قوية باغتت الحارس بوكفورد من خارج منطقة الجزاء.

وتصدر المنتخب البلجيكي مجموعته بثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات. بينما يتأهل المنتخب الانجليزي في المركز الثاني بعدما جمع 6 نقاط من ثلاث مباريات.