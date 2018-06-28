مصدر الصورة Getty Images Image caption السنغال أخر فريق أفريقي يودع كأس العالم 2018

ودعت السنغال كأس العالم 2018 بروسيا بعد الهزيمة أمام كولومبيا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة، لتكون أخر فريق أفريقي يخرج من المونديال.

وتصدر المنتخب الكولومبي ترتيب المجموعة بست نقاط، وحل المنتخب الياباني في المركز الثاني بأربع نقاط متفوقا على السنغال باللعب النظيف بعد تساوي المنتخبان في عدد النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة والمواجهات المباشرة، إذ حصلت اليابان على أربع بطاقات صفراء مقابل ست بطاقات للسنغال.

وكانت اليابان قد خسرت في المباراة التي أقيمت في نفس التوقيت أمام بولندا بهدف دون رد.

وجاء خروج السنغال من البطولة ليسجل رقما سلبيا لقارة أفريقيا لأول مرة منذ 36 عاما، إذ لم يغب الأفارقة عن دور الستة عشر لكأس العالم منذ عام 1982 وكان يشارك فريق أفريقي على الأقل في هذا الدور.

لكن المونديال الحالي شهد خروج كافة الفرق الأفريقية من دور المجموعات وهي مصر والمغرب ونيجيريا وتونس والسنغال.

وشهدت مباراة السنغال وكولومبيا احتساب ركلة جزاء لصالح السنغال بعد سقوط ساديو ماني داخل منطقة الجزاء، لكن حكم المباراة عاد ليلغي هذا القرار بعد لجوئه لحكم الفيديو المساعد.

وفي الدقيقة 74 من عمر المباراة، أحرز المدافع الكولومبي ياري مينا هدف اللقاء الوحيد من رأسية قوية ليهدي منتخب بلاده بطاقة التأهل للدور الثاني.

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