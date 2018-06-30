كأس العالم 2018: ما يجب أن تعرفه عن دور الستة عشر

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يبدأ اليوم السبت دور الستة عشر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا وذلك عندما يلتقي المنتخبان الفرنسي والأرجنتيني في مدينة قازان.

ويستمر الدور لمدة 4 أيام يشهد كل منها مباراتين بواقع 8 مباريات تستضيفها 7 مدن في مختلف أنحاء روسيا.

ويلتقي مساء السبت أيضا منتخبا الأوروغواي والبرتغال في مدينة سوتشي في ثانية مباريات دور الستة عشر.

أما الأحد فتجرى مباراتين: الأولى بين المنتخب الروسي والمنتخب الإسباني في العاصمة موسكو تليها مباراة المنتخببين الكرواتي والدانماركي في مدينة نوفغورد.

وفي اليوم التالي الاثنين يلتقي منتخبا البرازيل والمكسيك في مدينة سامارا، ثم مباراة المنتخبين البلجيكي والياباني في مدينة روستوف.

وفي آخر أيام دور الستة، عشر يلتقي المنتخبان السويدي والسويسري فيسان بطرسبورغ تليها مباراة المنتخبين الكولومبي والإنجليزي في العاصمة موسكو لتحصل الفرق المتبقية في البطولة على راحة يومين استعدادا لدور الثمانية.

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وشهدت البطولة حتى الآن تسجيل 122 هدفا و 36 ألفا، و349 تمريرة صحيحة، وأشهر الحكام خلالها 158 بطاقة صفراء.

ومن المقرر ان تجرى مباريات الدور حسب القانون الجديد الخاص بالتبديلات لأول مرة في تاريخ البطولة حيث سيسمح للفريقين بإجراء تبديل رابع في حال وصول المباراة إلى الوقت الإضافي.

ويسعى ميسي للتسجيل لمنتخب الأرجنتين لأول مرة في مشاركاته للبطولة خلال الادوار الإقصائية لكنه بالرغم من ذلك عادل رقم أكثر اللاعبين الأرجنتينيين مشاركة في دورات كأس العالم المختلفة حيث تساوى مع كل من غابرييل باتستوتا ومارادونا وشارك كل منهم في 3 بطولات.

أما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فيسعى خلال أول أيام دور الستة عشر إلى قيادة منتخب بلاده للوصول إلى دور الثمانية لأول مرة منذ عام 2006.

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