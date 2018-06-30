رونالدو يلتحق بميسي خارج مونديال روسيا

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خرج المنتخب البرتغالي، بطل أوروبا، من مباريات دور الستة عشر أمام منتخب أوروغواي بعدما تعرض لهزيمة بهدفين مقابل هدف واحد.

ولم يتمكن كريستيانو رونالدو من مساعدة فريقه لمواصلة الطريق نحو الدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم منذ عام 2006، ليلحق بمنافسه البارز، ليونيل ميسي، خارج البطولة وفي اليوم نفسه.

وحقق رونالدو رقما سلبيا بإخفاقه في التسجيل في أي من مباريات الأدوار الإقصائية مع منتخب بلاده للدورة الرابعة لنهائيات كأس العالم على التوالي.

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وتقدم إدينسون كافاني لأوروغواي من رأسية في الدقيقة الثامنة ثم تعادل المدافع بيبي للبرتغال في الدقيقة الخامسة والخمسين، لكن كافاني عاود التسجيل في الدقيقة السادسة والستين ليحسم النتيجة لفريقه.

وبذلك يلتقي منتخب أوروغواي والمنتخب الفرنسي في أولى مباريات دور الثمانية، عصر الجمعة المقبل، في مدينة نوفغورد الروسية.

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وكان المنتخب الفرنسي قد أقصى نظيره الأرجنتيني من البطولة بعدما فاز عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة تألق فيها كيليان مبابي وسجل هدفين لفرنسا.

ومن المقرر أن تتواصل مباريات دور الستة عشر، الأحد، بمباراتي إسبانيا وروسيا في العاصمة الروسية موسكو تليها مباراة كرواتيا والدانمارك في مدينة نوفغورد ويلتقي الفائزان من مباراتي الغد في مباراة الدور ربع النهائي، السبت المقبل، في مدينة سوتشي.