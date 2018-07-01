كأس العالم 2018: كرواتيا تقصي الدنمارك في مباراة تألق فيها حارسا مرمى الفريقين

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تأهل المنتخب الكرواتي لخوض مباريات الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم عام 2018 بعد فوزه على المنتخب الدنماركي بالضربات الترجيحية في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل واحد منهما.

وبعد مباراة صعبة اتسمت بالندية واستمرت 120 دقيقة أُقصي فريق الدنمارك من البطولة بعد خسارته هذه المباراة بضربات الجزاء الترجيحية 3-2.

واستهل منتخب الدنمارك التهديف في الدقيقة الأولى من المباراة عندما تمكن مدافعه ماتياس يورغنسن من تمرير كرة أفلتت من حارس المرمى الكرواتي دانيل سوباسيتش لتدخل إلى مرماه.

وعُد هدف يورغنسن هذا أسرع هدف في هذه البطولة المقامة في روسيا.

وجاء الرد الكرواتي سريعا في الدقيقة الرابعة من المباراة، عندما سدد اللاعب ماريو مانزوكينش كرة قوية استقرت في شباك المرمى الدنماركي.

وبعد هذه البداية المثيرة عاد الفريقان إلى اللعب الحذر وتبادل الهجمات، ولجأ الفريق الدنماركي إلى الدفاع في مواجهة هجمات الفريق الكرواتي المتواصلة، معتمدا على الهجمات المرتدة التي هدد بعضها مرمى المنتخب الكرواتي.

مصدر الصورة EPA Image caption مدرب المنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش يحتفي بفوز فريقه

وعاد المنتخب الدنماركي في الشوط الثاني إلى اعتماد استراتيجية هجومية وهدد المرمى الكرواتي غير مرة، من بينها فرصة ضاعت من اللاعب يورغنسن إثر تسديدة في يد حارس المرمى الكرواتي سوباسيتش.

وفي الوقت الإضافي تألق حارس مرمى المنتخب الدنماركي كاسبر شمايكل عندما تصدى لضربة جزاء سددها اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، منحها الحكم في الدقيقة 113 عندما حاول المهاجم الكرواتي ريبيتش مراوغة شمايكل فتعرض لعرقلة من المدافع يورغنسن الذي تلقى انذارا من الحكم.

وتصدى شمايكل أيضا لهجمات كرواتية أخرى في الوقت الإضافي من بينها تسديدة لمودريتش وأخرى لكارماريتش لينتهي الوقت الإضافي أيضا بالتعادل.

مصدر الصورة EPA Image caption تصدى حارس مرمى المنتخب الدنماركي كاسبر شمايكل لضربة جزاء سددها اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 114

وفي ضربات الجزاء الترجيحية تألق حارسا مرمى الفريقين، وباتت المباراة تنافسا بينهما في اللحظات الأخيرة، إذ كرر شمايكل تألقه مرة أخرى وأنقذ مرماه من تسديدتين للاعبين الكرواتيين ميلان باديلي وجوسيب بيفاريتش.

وبالمقابل تمكن حارس مرمى كرواتيا سوباسيتش من التصدي لثلاث ركلات من لاعبي المنتخب الدنماركي، كريستيان إريكسن ولاسي شوني ونيكولاي يورغنسن، لتحسم المبارة لصالح المنتخب الكرواتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وسيواجه الفريق الكرواتي في مباراته القادمة في دور الثمانية الفريق الروسي الذي تمكن أيضا من إقصاء المنتخب الإسباني من البطولة بالضربات الترجيحية.