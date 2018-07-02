مصدر الصورة AFP Image caption محمد صلاح أحرز 44 هدفا لليفربول خلال الموسم الماضي.

وقع النجم المصري محمد صلاح عقدا جديدا لمدة خمس سنوات مع نادي ليفربول الانجليزي، بحسب ما قاله النادي في بيان رسمي.

وقال البيان إن "نادي ليفربول يؤكد توقيع محمد صلاح عقدا جديدا طويل الأمد. وقد التزم صلاح بالنادي في مستقبله بالتوقيع، بعد عام واحد من وصوله من روما".

وكان صلاح قد انضم إلى ليفربول قادما من نادي روما مقابل 34 مليون جنيه استرليني الصيف الماضي.

ويستمر عقده الجديد حتى عام 2023، ولكنه لا يتضمن بندا بشأن مغادرة صلاح، إن أراد، النادي قبل انقضاء أجل العقد.

ولمع نجم صلاح في الموسم الأول مع ليفربول، مسجلا 44 هدفا في جميع المباريات التي لعبها، والتي تبلغ 52 مباراة، ومساعدا النادي على بلوع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز اللاعب المصري بجائزة أفضل لاعب في انجلترا وجائزة رابطة كتاب كرة القدم لهذا العام، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا التي تنظمها بي بي سي لعام 2018.

وقال مدرب ليفربول، يورغين كلوب على موقع النادي على الإنترنت: "أعتقد أن الخبر يتحدث عن نفسه، وهو مكافأة شخص أدى أداء جيدا وأسهم بقوة مع الفريق والنادي في الموسم الماضي".

مصدر الصورة AFP Image caption محمد صلاح ساعد ليفربول على بلوغ نهائي أبطال أوروبا

وأضاف "ويظهر هذا أمرين واضحين هما: إيمانه بليفربول، وإيماننا به. ويعكس محمد صلاح مكانتنا كفريق. فقد كان الموسم الماضي متميزا، بلحظاته الخاصة، لكننا نريد المزيد".

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في الدوري الممتاز بالوصول إلى المرتبة الرابعة، وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا حين تغلب عليه ريال مدريد 3-1.

وخرج صلاح من المباراة بعد نصف ساعة من بدئها عقب إصابته في كتفه بعد احتكاك مع سيرغيو راموس، لاعب الريال.

وبسبب الإصابة لم يشارك في مباراة المنتخب المصري مع أورغواي التي هزم فيها الفراعنة بهدف مقابل لاشيء في نهائيات كأس العالم في روسيا.

وشارك صلاح في مبارتي الفريق مع روسيا والسعودية، ولكنه لم يتمكن من الحيلولة بين بلاده والخروج من مرحلة المجموعات.