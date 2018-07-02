البرازيل تسعى لتجنب المفاجآت أمام المكسيك

مصدر الصورة Getty Images Image caption سوف يغيب مارسيلو علن التشكيلة الأساسية للبرازيل وسيلعب بدلا منه فيليبي لويس

يسعى منتخب البرازيل لتجنب المفاجآت أمام المسكيك في دور الستة عشر لكأس العالم 2018 بروسيا بعد خروج منتخبات كبرى من البطولة مثل ألمانيا وإسبانيا والأرجنتين والبرتغال.

وسوف يغيب نجم ريال مدريد مارسيلو فييرا عن التشكيلة الأساسية لمنتخب البرازيل، وسيلعب فيليبي لويس بدلا منه.

وكان مارسيلو قد خرج في مباراة البرازيل أمام صربيا بسبب إصابة في الظهر، لكنه شارك في التدريبات يوم السبت وسوف يجلس على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه أمام المكسيك.

وتعافى الظهير الأيمن دانيلو من إصابة الفخذ التي أبعدته عن مباراة صربيا، لكن بديله فاغنر من المرجح أن يحافظ على مركزه في التشكيلة الأساسية لراقصي السامبا.

وسوف يخوض المكسيك المباراة بدون المدافع البارز هيكتور مورينو بسبب الإيقاف بعد حصوله على إنذارين.

وقد يلعب بدلا منه هوغو أيالا، الذي لم يشارك مع المكسيك منذ الفوز على ألمانيا.

وسوف يواجه الفائز من البرازيل المكسيك الفائز من مباراة بلجيكا واليابان التي تقام مساء اليوم.

مصدر الصورة Getty Images Image caption قدمت المكسيك أداء قويا في الدور الأول وفازت على ألمانيا في مفاجأة كبيرة

وواجهت البرازيل المسكيك 41 مرة من قبل، حققت فيها البرازيل الفوز في 23 مباراة مقابل 10 انتصارات للمكسيك.

وفي كأس العالم، التقى الفريقان أربع مرات لم تسجل خلالها المكسيك أي هدف.

وتسعى البرازيل لاستعادة هيبتها الكروية بعد الخسارة المدوية في كأس العالم الماضي على أرضها وبين جمهورها من ألمانيا بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد في الدور نصف النهائي.

وغاب نيمار عن تلك المباراة بسبب الإصابة، كما لم يظهر في كأس العالم الحالية بمستوى قوي ولم يحرز سوى هدف وحيد من إجمالي 16 محاولة على المرمى.

أما أكبر مخاوف المكسيك فهو أن التاريخ يشير إلى أنه لا يهم من تواجه المكسيك في هذه المرحلة من كأس العالم، لأنها في حال الخسارة أمام البرازيل ستكون هذه هي المرة السابعة على التوالي التي تودع فيها المونديال من دور الستة عشر.

حقائق عن المباراة

لم تخسر البرازيل في أربع مواجهات سابقة في كأس العالم أمام المكسيك، حيث فازت في ثلاث مباريات وتعادلت مرة واحدة، ولم تهتز شباكها بأي هدف خلال الأربع مواجهات.

كانت أخر مواجهة بين الفريقين في دور المجموعات بكأس العالم 2014 وانتهت بالتعادل السلبي.

التقى الفريقان مرة واحدة بعد ذلك في مباراة ودية فازت فيها البرازيل بهدفين مقابل لا شيء في شهر يونيو/حزيران 2015.

لم تخسر البرازيل أي مباراة في كأس العالم أمام منتخبات من أمريكا الشمالية أو الوسطى.

وكانت أخر ست خسارات للمنتخب البرازيلي في كأس العالم أمام منتخبات أوروبية. وكان أخر فريق غير أوروبي يفوز على البرازيل في كأس العالم هو الأرجنتين عام 1990 في المباراة التي انتهت بفوز راقصي التانغو بهدف لكلاوديو كانيجيا.

وكانت هذه الهزيمة عام 1990 هي المرة الأخيرة التي تفشل فيها البرازيل في الوصول للدور ربع النهائي لكأس العالم.

حافظت البرازيل على نظافة شباكها في سبع مباريات من أخر ثماني مباريات خاضتها في كأس العالم.

كان الفوز الوحيد الذي حققته المكسيك على فريق من أمريكا الجنوبية هو الفوز على الإكوادور بهدفين مقابل لا شيء في دور المجموعات عام 2002.

كانت أخر مرة تصل فيها المسكيك للدور ربع النهائي في كأس العالم عام 1986 عندما نظمت البطولة على أرضها وفازت على بلغاريا بهدفين دون رد في دور الستة عشر قبل أن تخسر أمام ألمانيا في الدور ربع النهائي.

ستكون هذه هي المباراة رقم 57 للمكسيك في تاريخ كأس العالم، أي أكثر من أي فريق أخر لم يحصل على لقب المونديال.

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