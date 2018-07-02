مصدر الصورة Getty Images Image caption نيمار أربك دفاع المكسيك في أغلب فترات المباراة

تأهل المنتخب البرازيلي إلى ربع نهائي كأس العالم بعد فوزه على المكسيك بهدفين لصفر.

وأدى نيمار نجم باريس سان جيرمان دورا بارزا في انتصار فريقه إذا بدأ الهجوم الذي سجل من خلاله هدف التقدم، بمراوغة على حدود منطقة الجزاء ثم قطع تمريرة عرضية من وليان، ليسكن الكرة في شباك حارس المكسيك غيليرمو أوشوا.

وسجل أغلى لاعب في العالم الهدف 227 للبرازيل في كأس العالم، ليتقدم فريق السامبا عن ألمانيا في عدد الأهداف.

وأضاف البديل، روبرتو فيرمينو، الهدف الثاني في الدقيقة 88 من المباراة بعدما قطع هو الآخر تسديدة من نيمار اصطدمت بمدافع مكسيكي ليقابلها مهاجم ليفربول ويسجل الهدف الثاني للبرازيل.

ويضمن تأهل البرازيل إلى ربع النهائي، وإقصاء المكسيك في ثمن النهائي، وهو الدور الذي يقف عنده المكسيكيون في كل دورة نهائيات كأس العالم منذ 1994.

كأس العالم 2018: البرازيل الأكثر حظا بالفوز بالبطولة

كأس العالم 2018: ما يجب أن تعرفه عن دور الستة عشر

مصدر الصورة AFP Image caption نيمار أربك دفاع المكسيك في أغلب فترات المباراة

ولم تكن المباراة في متناول البرازيل منذ البداية، إذ أظهر المنتخب المكسيكي قدرات ملفتة في الفترات الأولى، وأحرج منافسه البرازيلي بفضل سرعة لاعبيه واندفاعهم نحو الهجوم.

ولكن أبطال العالم 5 مرات بسطوا سيطرة متزايدة على اللعب بمرور الوقت إلى أن أحكموا قبضتهم نهائيا على مجريات المباراة، خاصة في وسط الميدان.

وتفوق البرازيليون في المهارات الفنية العالية التي أظهرها نيمار وغابريال جيسوس ووليان، إذ أربكوا اللاعبين المكسيكيين في الوسط والدفاع، ودفعوا بهم إلى ارتكاب المخالفات.

وكان الارتباك واضحا على لاعبي المكسيك في الهجوم أيضا إذا كان اللاعبون يسارعون إلى التسديد من بعيد بدلا من البحث عن حلول التمرير أو التوغل في الدفاع البرازيلي، وهو ما جعلهم يهدرون فرصا ثمينة لإحراز أهداف.

ولعل أبرز فرصة ضيعها، خيسوس غلاردو، عندما سدد فوق العارضة بمجرد تلقيه الكرة بدلا من أن يمرر إلى زميله هيرفين لوزانو، الذي كان في وضعية جيدة.

وفي الشوط الثاني كان المنتخب البرازيلي فرض سيطرته التامة على اللعب، وأدخل برناردينيو بدلا من باولينيو ثم فيرمينو بدلا من كوتينيو بهدف تدوير اللاعبين، وحسم النتيجة التي كانت على يد مهاجم ليفربول.

وسيلعب البرازيل مباراة ربع النهائي أمام الفائز في مباراة بلجيكا واليابان التي ستجري في وقت لاحق الأثنين.

----------------------

يمكنكم استلام إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.