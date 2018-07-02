كأس العالم 2018: بلجيكا تخطف فوزا من اليابان بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع

مصدر الصورة AFP Image caption حقق اللاعب ناصر الشاذلي هدفا قاتلا في المرمى الياباني في الوقت بدل الضائع

حقق المنتخب البلجيكي فوزا صعبا على المنتخب الياباني بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتأهل إلى دور الثمانية في بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

ونجح مدرب المنتخب البلجيكي بتبديلات ذكية ومناورات من لاعبيه في قلب هزيمة فريقه أمام المنتخب الياباني، الذي ظل متقدما بهدفين حتى الربع الأخير من المباراة، إلى نصر بثلاثة أهداف.

وأصبحت بلجيكا أول فريق يتعافى من تأخره بهدفين ليحقق فوزا في هذه البطولة، مذكرة بفوز ألمانيا على إنجلترا في عام 1970 بالنتيجة نفسها بعد وقت إضافي ايضا.

وقد انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين 0-0.

وفي مطلع الشوط الثاني فاجأت اليابان بلجيكا بتسجيل هدفين مبكرين في مرماها في الدقيقتين 48 و 54 من المباراة عبر اللاعبين هاراغوشي وأنوي.

وقد وجد المهاجمون البلجيكيون صعوبة كبيرة في اختراق الدفاع الياباني بعد أن تحول اليابانيون إلى استراتيجية لعب دفاعية إثر تقدمهم بهدفين.

مصدر الصورة AFP Image caption أحد مشجعي الفريق الياباني بعد نهاية المباراة

وأجرى مدرب المنتخب البلجيكي تبديلات ناجحة مع إنزال اللاعبين البديلين مروان فيلايني وناصر الشاذلي اللذين قدما زخما جديدا لهجوم منتخبه.

وفي الدقيقة 69 عوض المدافع البلجيكي يان فيرتونن الخطأ الذي تسبب به وقاد إلى الهدف الياباني الأول، عندما سجل هدفا بضربة رأس مررها من فوق حارس المرمى الياباني لتستقر في شباك مرماه.

وحقق مروان فيلايني هدف التعادل للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 74 بعد نحو عشر دقائق من مشاركته في اللعب بديلا عن الاعب دريس ميرتنز.

مصدر الصورة AFP Image caption عوض المدافع البلجيكي يان فيرتونن الخطأ الذي تسبب به وقاد إلى الهدف الياباني الأول، عندما سجل هدفا في الدقيقة 69

وظل التعادل قائما بين الفريقين حتى توفرت للفريق البلجيكي هجمة مرتدة في الوقت بدل الضائع حقق منها اللاعب ناصر الشاذلي هدفا قاتلا في المرمى الياباني من دون عناء.

ولعب لاعب المنتخب البلجيكي ونجم فريق تشيلسي الإنجليزي، إيدن هازارد، دورا مهما في قيادة فريقه وقلب خسارته إلى فوز، أهله للفوز بلقب أفضل لاعب في المباراة، على الرغم من أنه لم يسجل هدفا فيها، لكنه أسهم في صنع أهدافها لاسيما الهدف الذي سجله فيلايني من تمريرة مباشرة منه.

وستقابل بلجيكا التي تحتل المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منتخب البرازيل في الدور ربع النهائي في مدينة كازان السبت المقبل.

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