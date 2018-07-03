مصدر الصورة ZIMBABWE RUGBY PLAYER Image caption نام اللاعبون في العراء بعد الاحتجاج على ظروف الإقامة

قرر لاعبون من منتخب زيمبابوي للرغبي النوم في العراء بشوارع تونس بعد الشكوى من أن الفندق المخصص لهم لم يكن لائقا.

ووصل الفريق الزيمبابوي إلى تونس للمشاركة في مباراة رسمية مؤهلة لبطولة كأس العالم للرغبي.

وجاء احتجاج اللاعبين على ظروف الإقامة بعد ست ساعات قضوها في مصالح الهجرة.

وقد اعتذرت الهيئة الأفريقية للرغبي عن هذا "الوضع المؤسف".

وقالت الهيئة إن الفريق تنتظره ظروف إقامة جيدة في مدينة باجة.

مصدر الصورة ZIMBABWE RUGBY PLAYER Image caption أحد اللاعبين نشر صورة من الفندق الذي كان فيه

وقال خالد بابو، من الاتحاد التونسي للرغبي، إنه ليس هناك "أي نية لدينا لإرباك منافسينا" قبل مباراة السبت في باجة التي تبعد 100 كيلومتر غرب العاصمة تونس.

وستواجه تونس زيمبابوي في المرحلة الأخيرة من منافسة الكأس الذهبية، والتي يتأهل الفائز بها تلقائيا إلى نهائيات كأس العالم في اليابان عام 2019.