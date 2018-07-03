كأس العالم 2008: السويد تتأهل إلى ربع النهائي على حساب سويسرا

مصدر الصورة EPA Image caption السويد في ربع نهائي كأس العالم لأول مرة منذ 1994

تأهل المنتخب السويدي إلى الدور الربع النهائي من بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا، وذلك بعد فوزه 1-0 على سويسرا.

وسجل إيميل فوسبورغ هدف الفوز في الدقيقة 66 من المباراة بتسديدة اصطدمت باللاعب السويسري مانويل أكانجي وخدعت الحارس يان سومر الذي بقي متسمرا في مكانه ينظر إلى الكرة وهي تدخل شباكه.

وتصدى الحارس السويسري بمهارة كبيرة لتسديدة من ماركوس بورغ في الشوط الأول، وأوقف محاولة لهاريس سيفيروفيتش بعدها بقليل.

وشهدت المبارة عدة فرص ضائعة من الفريقين.

وأكمل المنتخب السويسري الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين، بعدما طرد الحكم لاعبه مايكل لانغ لدفعه مارتن أولسن في الوقت بدل الضائع، وهو يجري بالكرة ليقابل الحارس وجها لوجه.

وفي بادئ الأمر، احتسب الحكم ضربة جزاء، قبل أن يغير قراره باحتساب ركلة حرة بعدما راجع الفيديو.

وبهذه النتيجة، يتأهل المنتخب السويدي إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم لأول مرة منذ عام 1994.

-----------------------------------------------------

يمكنكم استلام إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.