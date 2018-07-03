كأس العالم 2018: انجلترا تنضم إلى الثمانية الكبار بفوز صعب على كولومبيا

مصدر الصورة Getty Images Image caption حارس انجلترا جوردان بيكفورد، قاد الفريق لكسر نحس دور الـ 16 والوصول لدور الثمانية

تأهلت انجترا إلى ربع نهائي كأس العالم بروسيا، بفوز صعب على كولومبيا بضربات الترجيح بعد انتهاء وقتي المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكسر الفريق الإنجليزي النحس الذي لازمة في البطولة منذ 12 عاما، وتخطى بنجاح دور الـ 16 لينتقل إلى مصاف الثمانية الكبار.

كأس العالم 2018: السويد تتأهل إلى ربع النهائي على حساب سويسرا

نيمار: هل يعجبك اللاعب البرازيلي أم يثير غضبك؟

تعرف على كيليان مبابي "خليفة زيدان" في المنتخب الفرنسي

وكانت المبادرة إنجليزية من خلال هاري كين، مهاجم فريق توتنهام، والذي أحرز هدف التقدم من ركلة جزاء فى الدقيقة 57 من المباراة، ليرفع رصيده في البطولة إلى ستة أهداف.

واستمر التقدم الإنجليزي حتى انتهاء الوقت الأصلي، حين أدرك المدافع الكولومبى يارى مينا، التعادل فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

مصدر الصورة Getty Images Image caption كولومبيا خرجت من دور الـ 16 بعد مباراة مثيرة أمام انجلترا

وظل التعادل طوال الوقت الإضافي، وتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح التي حسمها الإنجليز بصورة مثيرة وفاز بأربعة أهدف مقابل ثلاثة.

ونجح حارس مرمى انحلترا وفريق إيفرتون جوردان بيكفورد، في إنقاذ فريقه من الخروج، بعد أن أهدر جوردون أندرسون، ركلة الترجيح وتصدى لها حارس كولومبيا دافيد أوسبينا.

وأنقذت العارضة منتخب إنجلترا حين أبعدت ركلة اللاعب ماثياس أوريبي، ثم تكفل الحارس بيكفورد بالتصدي لضربة كارلوس باكا الأخيرة، ليدخل بعدها إيريك داير ليحرز الهدف الرابع للإنجليز ويقودهم إلى دور الثمانية.

وكان المنتخب الإنجليزي قد وصل إلى دور 16 فى بطولة كأس العالم، بعدما حل ثانيا فى جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط حصدها من فوزين على تونس وبنما قبل أن يخسر أمام بلجيكا.

بينما تأهل منتخب كولومبيا للدور الثانى بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط حصدها من فوزين على بولندا والسنغال بينما خسر أمام اليابان.

ويلتقي الفريق الانجليزي السويد، السبت المقبل، بعد أن تغلب على سويسرا في وقت سابق الثلاثاء.

-----------------------------------------------------

يمكنكم استلام إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.