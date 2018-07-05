كأس العالم 2018: ما يجب أن تعرفه عن دور الثمانية

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تنطلق يوم الجمعة المقبل مباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا بمباراة فرنسا وأوروغواي على ملعب نيجني نوفغورود.

وتقام مباريات هذا الدور على يومين يشهد كل منهما مبارتين، فيلتقي مساء الجمعة أيضا منتخبا البرازيل وبلجيكا.

ويوم الأحد تقام مبارتان: الأولى بين السويد وانجلترا والثانية بين منتخبي كرواتيا وروسيا.

فرنسا وأوروغواي

مصدر الصورة Getty Images Image caption تألق كيليان مبابي أمام الأرجنتين وسجل هدفين وحصل على ركلة جزاء

تأهلت فرنسا للدور ربع النهائي بعد الفوز على الأرجنتين في دور الستة عشر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة شهدت تألقا لافتا للنجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

وكانت فرنسا قد تأهلت لدور الستة عشر بعد تصدر المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط من انتصارين على كل من أستراليا وبيرو والتعادل مع الدنمارك.

أما أوروغواي فتصدرت المجموعة الأولى بتسع نقاط من الفوز على كل من السعودية ومصر وروسيا، لتواجه البرتغال في دور الستة عشر وتفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأصيب نجم الفريق إدينسون كافاني في مباراة البرتغال ولم يكمل اللقاء، وتحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة فرنسا.

وخرج مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الشوط الثاني بعد تسجيله هدفي منتخب بلاده.

والتقت فرنسا وأوروغواي ثماني مرات من قبل، فازت خلالها فرنسا بمباراة واحدة وخسرت ثلاث مرات وتعادل الفريقان في أربع مباريات.

وفي كأس العالم، التقى الفريقان ثلاث مرات، ففازت أوروغواي بمباراة وتعادل الفريقان مرتين.

وسيواجه الفائز من فرنسا أوروغواي الفائز من المباراة التي ستقام في نفس اليوم بين البرازيل وبلجيكا في الدور نصف النهائي للبطولة.

البرازيل وبلجيكا

مصدر الصورة Getty Images Image caption فازت بلجيكا بصعوبة على منتخب اليابان في دور الستة عشر

تأهلت البرازيل للدور ربع النهائي بعد الفوز على المكسيك في دور الستة عشر بهدفين دون رد.

وكان السيليساو قد تصدر المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط جمعها من التعادل مع سويسرا والفوز على كل من كوستاريكا وصربيا.

أما منتخب بلجيكا فقد تصدر المجموعة السابعة برصيد تسع نقاط، بعد الفوز على بنما وتونس وانجلترا، ليصطدم في دور الستة عشر بالمنتخب الياباني الذي كان على وشك تحقيق مفاجأة كبيرة بعدما تقدم بهدفين في مطلع الشوط الثاني قبل أن ينجح رفاق إيدن هازارد في تعديل النتيجة والعودة بقوة لإنهاء اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن المتوقع أن يعود الظهير الأيسر مارسيلو للمشاركة مع منتخب البرازيل بعد غيابه عن مباراة المكسيك.

لكن سيتفقد راقصو السامبا لخدمات نجم خط وسط ريال مدريد كاسيميرو الذي سيغيب عن المباراة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وكان منتخبا البرازيل وبلجيكا قد التقيا مرة واحدة فقط في كأس العالم وكانت في بطولة 2002، وهي المباراة التي فازت فيها البرازيل بهدفين دون رد.

انجلترا والسويد

مصدر الصورة Getty Images Image caption تأهلت انجلترا للدور ربع النهائي بعد الفوز على كولومبيا بركلات الترجيح

تأهل المنتخب الإنجليزي للدور ربع النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح على منتخب كولومبيا.

وكان منتخب الأسود الثلاثة قد تأهل من دور المجموعات كوصيف للمجموعة السابعة برصيد ست نقاط جمعها من الفوز على تونس وبنما والخسارة أمام بلجيكا.

أما منتخب السويد فتأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز على سويسرا بهدف دون رد، بعد أن تأهل من دور المجموعات متصدرا المجموعة السادسة برصيد ست نقاط جمعها من الفوز على كوريا الجنوبية والمكسيك والخسارة من ألمانيا.

وسوف يواجه الفائز من انجلترا والسويد الفائز من كرواتيا وروسيا في الدور نصف النهائي.

كرواتيا وروسيا

مصدر الصورة Getty Images Image caption رشح كثيرون منتخب كرواتيا ليكون الحصان الأسود للبطولة

تأهلت كرواتيا للدور ربع النهائي بعد الإطاحة بالدنمارك من دور الستة عشر بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي دور المجموعات، تصدر منتخب كرواتيا المجموعة الرابعة بتسع نقاط وقدم أداء قويا جعل الخبراء يرشحونه لأن يكون الحصان الأسود للبطولة.

أما منتخب روسيا فقد حقق مفاجأة مدوية وانتصر على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكان الدب الروسي قد تأهل لدور الستة عشر كوصيف للمجموعة الأولى بست نقاط جمعها من الفوز على السعودية ومصر والخسارة من أوروغواي.

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