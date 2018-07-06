نهائيات كأس العالم 2018: فرنسا في نصف النهائي على حساب أوروغواي

مصدر الصورة AFP Image caption المنتخب الفرنسي كان أكثر واقعية وسيطرة على اللعب

تأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا بعد فوزه على أوروغواي بهدفين دون رد.

وهذه المرة السادسة التي يبلغ فيها الفرنسيون هذا الدور، إذ وصلوا في اثنين منها إلى النهائي، في 1998 و2006.

ودخل المنتخب الفرنسي بمعنويات مرتفعة بعد تألقه في مباراة الأرجنتين وفوزه على زملاء، ليونيل ميسي، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

لكن التشاؤم كان يخيم على معسكر أروغواي منذ تأكد إصابة هداف الفريق، إيديسون كافاني، وعدم مشاركته في مباراة ربع النهائي أمام فرنسا.

وبدأت المباراة متوازنة بين الفريقين من حيث اللعب، لكن كان للحارسين الدور الحاسم في تحديدة النتيجة النهائية.

فقد أهدى حارس أوروغواي، فرناندو موسليرا، الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي، عندما فشل في الإمساك بكرة سهلة من تسديدة أنطوان غريزمان.

أما حارس المنتخب الفرنسي، هوغو لوريس، فقد أنقذ مرماه بأعجوبة من هدف محقق برأسية، مارتن كاسيريس.

وتقدم الفرنسيون في الدقيقة 40 من المباراة سجله، رافائيل فاران، برأسية من مخالفة مباشرة نفذها أنطوان غريزمان. وكاد منتخب أوروغواي أن يسجل هدف التعادل بعد 10 دقائق لولا براعة الحارس لوريس.

وبعد تسجيل الهدف الثاني انخفضت وتيرة المباراة وحرص لاعبو المنتخب الفرنسي على الاستحواذ على الكرة من خلال التمريرات العرضية، بينما بدا لاعبوا أوروغواي غير قادرين على نقل الكرة إلى الهجوم بسهولة، وبقي قبل الهجوم، لويس سواريز، معزولا بين المدافعين الفرنسيين.

بذلك الفوز، تواجه فرنسا الفائز من المباراة التي ستقام في نفس اليوم بين البرازيل وبلجيكا في الدور نصف النهائي للبطولة.

أرقام من المباراة

المنتخب الفرنسي يصل إلى نصف النهائي للمرة السادسة

فرنسا هي ثاني فريق يفوز على ثلاثة منتخبات أمريكية في دورة واحدة بعد هولندا عام 1974

أول مباراة لا يبدا فيها كافاني وسواريز المباراة معا في منتخب أوروغواي منذ مارس/ آذار 2017

سجل غريزمان 7 اهداف في ست مباريات شارك فيها في دورات كبرى.

هذا هو الهدف الثالث الذي يسجله فاران للمنتخب الفرنسي كلها بالرأس

لم يسجل سواريز أي تسديدة طوال المباراة

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