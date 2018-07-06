مصدر الصورة Getty Images Image caption الهزيمة تبدو على وجه نيمار نجم البرازيل

تأهل المنتخب البلجيكي إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 بعد فوزه على نظيره البرازيلي بهدفين مقابل هدف.

وسجل فرناندينيو هدفا في مرماه في الدقيقة 13 من المباراة، ثم أضاف كيفن دوبروين الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في مباراة تستحق أن توصف بأنها نهائي مصغر لكأس العالم في روسيا.

وكان المنتخب البرازيلي ضيع هدفا محققا عندما خرجت كرة تياغو سيلفا بجانب القائم الأيمن للحارس البلجيكي ثيبو كورتوا.

وتقاجأ البرازيليون بقوة المنتخب البلجيكي الذي أحكم سيطرته على وسط الميدان بفضل المتميز دوبروين وتمريراته الدقيقة، والتنظيم في الدفاع بقيادة، فينست كومباني، وزميله، يان فيرتونغن.

وأدى مراون فلايني دورا كبيرا في كسر هجمات المنتخب البرازيلي ورد الكرات العالية.

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وفي الشوط الثاني حاول المنتخب البرازيلي استعادة المبادرة، واستطاع شن هجمات متتالية عن طريق مارسيلو، وكوتينيو، ونيمار ولكن الدفاع البلجيكي كان لها بالمرصاد.

وأثمرت الهجمات البرازيلية هدفا سجله البديل أوغوستو برأسية في الدقيقة 76 من المباراة.

وسيواجه المنتخب البلجيكي نظيره الفرنسي في الدول النصف النهائي.