مصدر الصورة Reuters Image caption يأمل مشجعو المنتخب الإنجليزي أن يصل فريقهم إلى الدور نصف النهائي في روسيا، للمرة الأولى منذ عام 1990.

يواجه منتخب انجلترا في وقت لاحق السبت نظيره السويدي، ضمن فعاليات دور الثمانية، من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا.

ويتابع ملايين المشجعين في بريطانيا المباراة، التي تقام بمدينة سامارا الروسية، عبر شاشات بي بي سي، في الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت الصيفي لبريطانيا.

وكانت آخر مرة وصلت فيها بريطانيا إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم قبل 28 عاما، وتحديدا في عام 1990، بينما فازت بالبطولة مرة وحيدة عام 1966.

وقال غاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب الإنجليزي: "مستوانا يتحسن، ونرغب في تحقيق إنجاز تاريخي".

ويرجح أن تصل انجلترا إلى نصف النهائي، حيث تلتقي حال ذلك مع الفائز من مباراة روسيا وكرواتيا، التي تقام في الساعة السابعة مساء بالتوقيت الصيفي لبريطانيا.

ويشاهد آلاف المشجعين الإنجليز المباراة، عبر شاشات كبيرة في الأماكن العامة والمقاهي المفتوحة.

وبلغت ذروة المشاهدة لفريق إنجلترا، خلال مباراته التي فاز فيها بضربات الجزاء الترجيحية على كولومبيا في دور الستة عشر الثلاثاء الماضي، نحو 23.6 مليون مشاهد، عبر شبكة قنوات إي تي في البريطانية.

مشوار صعب

وكانت السويد قد وصلت إلى دور الثمانية آخر مرة عام 1994. بينما كانت المشاركة السابقة لها في كأس العالم عام 2006.

وتأهلت السويد إلى بطولة كأس العالم الحالية في روسيا، بعد مشوار صعب، حيث هزمت خلال التصفيات من فرنسا، وجاءت الثانية في ترتيب المجموعة، لكنها أقصت منتخبي إيطاليا وهولندا القويين.

وسجلت السويد ستة أهداف خلال بطولة كأس العالم الحالية، وهو نفس العدد الذي سجله لاعب المنتخب الإنجليزي هاري كين.

وفي روسيا، وقعت السويد ضمن المجموعة السادسة، خلال الدور الأول من البطولة، مع بطل كأس العالم في نسخته الماضية ألمانيا، إلى جانب المكسيك وكوريا الجنوبية، لكنها صعدت على قمة المجموعة برصيد ست نقاط، ثم فازت على سويسرا بهدف دون مقابل في دور الستة عشر.

-------------------------------

يمكنكم استلام إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.