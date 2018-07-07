مصدر الصورة PA Image caption ماغواير يحتفل بهدفه

صعد المنتخب الانجليزي إلى الدور قبل النهائي في نهائيات كأس العالم لكرة القدمللمرة الأولى منذ 28 عاما.

تقدم المدافع هاري ماغواير للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 30 من ركلة ركنية قابلها برأسية لتسكن المرمى.

وسيطر الانجليز على معظم المباراة وبلغت نسبة استحوازهم على الكرة 58 في المئة وعدد تسديداته على المرمى 12 مقابل 6 للمنتخب السويدي.

وفي نهاية الشوط الأول الذي شهد سيطرة كبيرة من جانب المنتخب الإنجليزي أضاع المهاجم رهيم ستيرلينغ فرصة تأكيد التقدم مبكرا بالهدف الثاني.

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وبدأ المنتخب السويدي الشوط الثاني بضغط في منتصف الملعب وسنحت له فرصة من رأسية مهاجمه ماركوس بيرغ لكن الحارس الانجليزي أبعدها ببراعة.

وفي الدقيقة 58 سجل ديلي ألي الهدف الثاني للمنتخب الانجليزي من رأسية.

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وكانت آخر مرة وصل فيها المنتخب الانجليزي إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم في مونديال إيطاليا عام 1990. وفاز بالبطولة مرة وحيدة عام 1966 عندما استضافتها انجلترا.

وينتظر المنتخب الانجليزي الفائز في لقاء كرواتيا وروسيا، الدولة المضيفة، ليلتقي الفريقان في مباراة الدور قبل النهائي الأربعاء المقبل.