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خطف المنتخب الكرواتي فوزا صعبا من المنتخب الروسي بالضربات الترجيحية 4-3 في آخر مباريات دور الثمانية في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا.

وقد انتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل من الفريقين.

وبدأ أصحاب الأرض بالتسجيل بواسطة دينيس تشيريشيف في الدقيقة 31 بعدما مر من أحد مدافعي كرواتيا وأودعها في المقص الأيسر للحارس الكرواتي سوباسيتش.

وجاء رد فعل المنتخب الكرواتي باعتماد ستراتيجية لعب هجومية وتكثيف هجماته على مرمى المنتخب الروسي لإدراك التعادل، وشكل خطورة على المرمى الروسي في الدقيقة السابعة عندما سدد المهاجم الكرواتي ريبتش ضربة قوية الى المرمى تصدى لها حارس المرمى الروسي ببراعة.

وسنحت فرصة أخرى لريبتش للتهديف على المرمى من كرة عرضية وصلته في الدقيقة العاشرة، إلا أن الدفاع الروسي تمكن من إبعادها.

وأهدر منتخب كرواتيا فرصة تسجيل هدف أخرى في المرمى الروسي عندما أخطا المهاجم ماندزوكيتش في استقبال كرة عرضية بالقرب من المرمى في الدقيقة 11.

وأمام ضغط الهجمات الكرواتية اعتمد المنتخب الروسي على الهجمات المرتدة لتهديد المرمى الكرواتي.

وأدرك المنتخب الكرواتي التعادل بعد 8 دقائق فقط عندما اخترق مانزوكيتش الدفاعات الروسية من الناحية اليسرى ومرر الكرة العرضية لكراماريتش الذي أودعها رأسية في شباك المنتخب الروسي.

وواصل المنتخبان تبادل الهجمات طوال الشوط الثاني من المباراة من دون أن يتمكن أي منهما من تسجيل هدف يحسم المباراة، لينتهي وقت المباراة الأصلي بتعادلهما بهدف واحد لكل منهم.

وفي الشوط الإضافي الأول، تمكن المنتخب الكرواتي من تسجيل هدف في الدقيقة 101 من المباراة، عندما تقدم المدافع الكرواتي دوماجوف فيدا ليودع بضربة رأسية كرة تسلمها من ضربة ركنية نفذها اللاعب لوكا مودريتش في المرمى الروسي.

بيد أن المنتخب الروسي تمكن من تحقيق هدف التعادل قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني بضربة رأسية من ماريو فرنانديز بعد ضربة حرة حصل عليها المنتخب الروسي إثر عرقلة أحد مهاجميه.

وشارك المنتخب الروسي في نهائيات بطولة كأس العالم 10 مرات، من بينها المشاركات التي تمت ضمن الاتحاد السوفيتي السابق وكانت أفضل نتائجه هي الفوز بالمركز الرابع في البطولة التي استضافتها انجلترا عام 1966.

أما المنتخب الكرواتي فقد شارك في البطولة 4 مرات وأفضل نتائجه احتلال المركز الثالث في بطولة 1998 والتي أقيمت في فرنسا وتوج خلالها الهداف التاريخي للمنتخب الكرواتي دافور سوكور بلقب هداف البطولة.

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