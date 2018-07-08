كأس العالم 2018: 20 مليون متابع على بي بي سي لمباراة انجلترا والسويد في مونديال روسيا
أوضحت الإحصاءات أن نحو 20 مليون شخص شاهدوا مباراة انجلترا والسويد في ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم في روسيا على شاشة قناة بي بي سي1 التي تبث البطولة على النطاق الأرضي في بريطانيا.
وتشير الأرقام التي نشرت مساء السبت إلى أن ما يقرب من 16 مليون شخص شاهدوا المباراة بالكامل على شاشة بي بي سي 1 بينما بلغت ذروة المشاهدة في بعض أوقات المباراة نحو 19.9 مليون شخص.
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وقام ما يقرب من 4 ملايين شخص بتشغيل المباراة بشكل مباشر على موقع بي بي سي ما سجل للهيئة البريطانية رقما قياسيا من حيث أعلى عدد من المتابعين لأحد برامجها الحية على الإنترنت على الإطلاق.
ورغم ذلك يبقى عدد متابعي المباراة على شاشة بي بي سي1 أقل من المتابعين لركلات الترجيح بين انجلترا وكولومبيا في مباراة دور الستة عشر في البطولة نفسها والذي بلغ 23 مليون و600 ألف متابع.
وكشف الإحصاء أن متابعين شغلوا المباراة بشكل حي على هواتفهم النقالة في المطارات وحتى داخل الطائرات وحفلات الزفاف في مختلف أنحاء البلاد.
كما حرص بعض الأزواج الجدد على تنظيم حفل زفافهم قرب شاشة عرض المباراة مع تأجيل مراسم إتمام الزواج إلى ما بعد انتهاء المباراة.