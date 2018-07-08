مصدر الصورة Reuters Image caption شاهد الملايين المباراة عبر شاشة بي بي سي1 في أماكن عامة عبر شاشات عرض ضخمة

أوضحت الإحصاءات أن نحو 20 مليون شخص شاهدوا مباراة انجلترا والسويد في ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم في روسيا على شاشة قناة بي بي سي1 التي تبث البطولة على النطاق الأرضي في بريطانيا.

وتشير الأرقام التي نشرت مساء السبت إلى أن ما يقرب من 16 مليون شخص شاهدوا المباراة بالكامل على شاشة بي بي سي 1 بينما بلغت ذروة المشاهدة في بعض أوقات المباراة نحو 19.9 مليون شخص.

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وقام ما يقرب من 4 ملايين شخص بتشغيل المباراة بشكل مباشر على موقع بي بي سي ما سجل للهيئة البريطانية رقما قياسيا من حيث أعلى عدد من المتابعين لأحد برامجها الحية على الإنترنت على الإطلاق.

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ورغم ذلك يبقى عدد متابعي المباراة على شاشة بي بي سي1 أقل من المتابعين لركلات الترجيح بين انجلترا وكولومبيا في مباراة دور الستة عشر في البطولة نفسها والذي بلغ 23 مليون و600 ألف متابع.

وكشف الإحصاء أن متابعين شغلوا المباراة بشكل حي على هواتفهم النقالة في المطارات وحتى داخل الطائرات وحفلات الزفاف في مختلف أنحاء البلاد.

كما حرص بعض الأزواج الجدد على تنظيم حفل زفافهم قرب شاشة عرض المباراة مع تأجيل مراسم إتمام الزواج إلى ما بعد انتهاء المباراة.