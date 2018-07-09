لويس أنريكي يتولى تدريب المنتخب الإسباني

مصدر الصورة Getty Images Image caption سيشرف أنريكي على منتخب إسباني أقصي في الدور 16 من نهائيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين مدرب برشلونة السابق، لويس أنريكي، مدربا للمنتخب الوطني بعقد مدته عامين.

ويعوض لاعب المنتخب الإسباني السابق، البالغ من العمر 48 عاما، المدرب فرناندو هيرو، الذي استقال الأحد من منصبه المؤقت.

وكان هيرو يشرف على المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم بروسيا بصفة مؤقتة، بعد إقالة المدرب، يولن لوبيتيغي، بسبب خلاف مع الاتحاد.

وقال رئيس الاتحاد، لويس روبياليس، إن "القرار كان بالإجماع. فأنا أحب التزامه، وقد رفض عروضا مجزية من أجل تدريب المنتخب الإسباني".

وأضاف عن أنريكي أنه "مدرب تتوفر فيه جميع الشروط التي وضعها الاتحاد".

وسيشرف المدرب الجديد على فريق أقصي من دور 16 في نهائيات كأس العالم بضربات الترجيح أمام البلد المضيف روسيا.

ولعب أنريكي مع ريال مدريد وبرشلونة وفاز بالدوري الإسباني وكأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وفاز مدربا لبرشلونة بالثلاثية.

وستكون أول مباراة له مع المنتخب الإسباني أمام انجلترا في ويمبلي يوم 8 سبتمبر/ أيلول.

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