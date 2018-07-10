مصدر الصورة Getty Images Image caption يقدم لوكاكو وهازارد مستويات قوية في كأس العالم الحالية

يواجه منتخب بلجيكا نظيره الفرنسي مساء اليوم في أولى مباريات الدور نصف النهائي لكأس العالم 2018 المقامة حاليا في روسيا.

ويلتقي الفائز بهذه المباراة مع الفائز من كرواتيا وانجلترا في المباراة التي تقام غدا الأربعاء.

وكان منتخبا بلجيكا وفرنسا من بين المرشحين للحصول على لقب البطولة قبل انطلاقها، لكن فريقا واحدا فقط منهما سيصل الآن إلى المباراة النهائية.

ووصفت صحيفة "لو سوار" الفرنسية المباراة بأنها "ديربي الأصدقاء"، مشيرة إلى أن "هذا الديربي رقم 74 بين فرنسا وبلجيكا سوف يلعب في أجواء من السعادة بين الجارتين".

وذكرت الصحيفة أن النجم البلجيكي إيدن هازارد قد ولد في شمال فرنسا، ووصفته بأنه "أكثر فرنسي من بين جميع البلجيكيين".

ويضم المنتخبان كوكبة من أفضل المهاجمين على مستوى العالم، مثل روميلو لوكاكو وإيدن هازارد وكيفن دي بروين وأنطوان غريزمان وكيليان مبابى وبول بوغبا.

وقت "الجيل الذهبي"

يمتلك المنتخب البلجيكي جيلا ذهبيا من اللاعبين القادرين على الوصول إلى أقصى مدى ممكن في البطولات الكبرى. وقد خرجت بلجيكا من الدور ربع النهائي لكل من كأس العالم 2014 وكأس الأمم الأوروبية 2016، لكنها الآن وصلت إلى نصف نهائي كأس العالم وتحلم بالحصول على لقب المونديال.

وتصدر الشياطين الحمر مجموعتهم في كأس العالم بتسع نقاط، كما نجحوا في دور الستة عشر في العودة بقوة وتحويل خسارتهم أمام اليابان بهدفين دون رد للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وفي الدور ربع النهائي، قدمت بلجيكا مباراة رائعة وأطاحت بالمنتخب البرازيلي حامل لقب البطولة خمس مرات.

وقال المدير الفني لمنتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز: "من المهم أن يفهم الجميع أن عدد سكان بلجيكا يصل إلى 11 مليون نسمة وأن الجيل الحالي من اللاعبين لم يأت بالصدفة".

وأضاف: "هناك هيكل واضح تماما داخل كرة القدم على المستوى الاحترافي في بلجيكا، التي تركز على تطوير المواهب الشابة لديها.

الرغبة في تحقيق إنجاز 1998

ويسعى المنتخب الفرنسي للوصول للمباراة النهائية والفوز بكأس العالم في تكرار للإنجاز الذي حققه عام 1998 عندما فاز بالمونديال بقيادة نجمه الأبرز زين الدين زيدان.

وفازت فرنسا بصعوبة في المباراة الافتتاحية لها في كأس العالم بهدف متأخر في مرمى أستراليا، قبل أن تفوز على بيرو بهدف نظيف، وتنهي مبارياتها بالمجموعة بتعادل ممل أمام الدنمارك.

وقدم الديوك الفرنسية أفضل أداء لهم في البطولة حتى الآن أمام الأرجنتين وفازوا على رفاق ميسي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في دور الستة.

وفي الدور ربع النهائي، فازت فرنسا على أوروغواي بهدفين دون رد.

ويعد هذا هو اللقاء رقم 74 بين فرنسا وبلجيكا في جميع المنافسات. فازت فرنسا 24 مرة مقابل 30 مرة لبلجيكا، في حين تعادل الفريقان 19 مرة.

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