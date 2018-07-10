مصدر الصورة AFP

انتقل كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إلى يوفنتوس الإيطالي بعقد يجعله واحدا من أغلى أربعة لاعبين في العالم.

وبموجب صفقة بقيمة 112 مليون يورو، يلعب قائد المنتخب البرتغالي أربعة مواسم في صفوف بطل الدوري الإيطالي.

وفاز رونالدو، البالغ من العمر 33 عاما، بدوري أبطال أوروبا أربع مرات في تسعة مواسم قضاها مع ريال مدريد.

وقال رونالدو عن صفقة الانتقال "حان الوقت لأفتح صفحة جديدة في حياتي، لذلك طلبت من الفريق الموافقة على انتقالي".

وأغلى صفقة انتقال في العالم هي تلك التي أبرمها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع برشلونة الإسباني مقابل البرازيلي نيمار بقيمة 222 مليون يورو. أما ثاني أغلى الصفقات فكانت بقيمة نحو 180 مليون يورو دفعها باريس سان جيرمان مقابل الفرنسي كيليان مبابي في يوليو/ تموز الماضي بعد موسم ناجح قضاه مع الفريق على سبيل الإعارة من موناكو.

ودفع برشلونة 142 مليون جنيه استرليني من أجل استقدام البرازيلي كوتينيو من ليفربول الإنجليزي في يناير/ كانون الثاني.

مصدر الصورة AFP

ويعد مبلغ شراء خدمات رونالدو أغلى صفقة يوقعها يوفنتوس لاستقدام لاعبين، بعد صفقة ضم الأرجنتيني، غونزالو هيغواين، في 2016 بقيمة نحو 85 مليون يورو.

وقد انضم رونالدو إلى ريال مدريد من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني في يوليو/ تموز 2009. وسجل رقما قياسيا من الأهداف بلغ 451 هدفا، وفاز بالكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم في أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017.

وساعد فريقه في الفوز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات في المواسم الخمسة الماضية، وسجل في المباراة النهائية في 2014 و2017.

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