مصدر الصورة Getty Images Image caption أصبح رياض محرز أغلى صفقة في تاريخ مانشستر سيتي

تعاقد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع الجزائري، رياض محرز، مقابل 60 مليون جنيه استرليني، في أغلى صفقة في تاريخ النادي.

وانتقل محرز، البالغ من العمر 27 عاما، إلى مانشستر سيتي بعقد يمتد لخمس سنوات في أول صفقة يبرمها حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وكان مانشستر سيتي على وشك الحصول على خدمات محرز في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكن المبالغة في المطالب المالية من جانب نادي ليستر سيتي أعاقت إبرام الصفقة.

وقال محرز إن طريقة النادي في اللعب "مثالية" بالنسبة له، مشيرا إلى رغبته في أن يكون جزءا من النادي الذي "يعيد تعريف كرة القدم الإنجليزية".

وأضاف: "بيب غوارديولا ملتزم بلعب كرة قدم هجومية، وقدم مانشستر سيتي أداء مذهلا الموسم الماضي، لذا أعتقد أنه يمكننا أن نحقق النجاح خلال السنوات المقبلة، وأؤمن بأن مستواي سيتطور تحت قيادة غوارديولا".

مصدر الصورة Getty Images Image caption التقى محرز بغوارديولا في ملعب تدريب مانشستر سيتي يوم الثلاثاء

نهاية قصة طويلة

وحصل محرز على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما قاد ليستر سيتي للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مفاجأة كبيرة في موسم 2015/2016، وسيغادر النادي بعدما سجل معه 48 هدفا في 179 مباراة.

وأصدر نادي ليستر سيتي بيانا قال فيه إن محرز "شق طريقه إلى قلوب" الجمهور بعدما قضى أربع سنوات ونصف بين جدران النادي، مشيرا إلى أن "لحظات سحره ستعيش طويلا في الذاكرة".

وتقدم محرز بطلب للنادي في يناير/كانون الثاني الماضي من أجل الرحيل، لكن الصفقة تعثرت بعدما رفض مانشستر سيتي دفع الـ 95 مليون جنيه استرليني طلبها ليستر سيتي.

وواصل محرز اللعب لليستر سيتي وسجل 12 هدفا في 36 مباراة الموسم الماضي، واحتل الفريق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. واعترف محرز بندمه على الدخول في خلافات مع النادي بعد تعثر صفقة انتقاله.

وحقق ليستر سيتي أرباحا كبيرة من الصفقة نظرا لأنه حصل على أكثر من 59 مليون جنيه استرليني مقابل بيع محرز، الذي اشتراه عام 2014 مقابل 400 ألف جنيه استرليني من نادي لو هافر الفرنسي.

وقال مدير الكرة بنادي مانشستر سيتي، تكسيكي بغيريستين: "رياض لاعب موهوب للغاية، فهو قادر على المرور من المدافعين وخلف المساحات".

وأضاف: "خلال السنوات القليلة الماضية، أثبت محرز نفسه كأحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز. نحن واثقون من أنه سيمثل إضافة قوية لخط هجوم فريقنا".

محرز في أرقام

خلال المواسم الأربعة التي لعبها لليستر سيتي، سجل محرز 27 هدفا

يأتي محرز في المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث عدد المراوغات خلال الموسم الماضي بـ 176 مراوغة، في حين يأتي في المركز الأول لاعب توتنهام هوتسبر، كريستيان إريكسن، بـ 214 مراوغة، ثم نجم كريستال بالاس ويلفريد زاها بـ 234 مراوغة.