كرواتيا تهزم إنجلترا 2-1 وتتأهل لنهائي كأس العالم 2018

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تأهل منتخب كرواتيا لكرة القدم إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم، وذلك بعد الفوز على إنجلترا 2-1 في الدور نصف النهائي.

وتقدمت إنجلترا في الدقيقة الخامسة بهدف أحرزه كارين تريبير. لكن إيفان بيريشيتش أدرك التعادل لكرواتيا في الدقيقة 68، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل.

وبعد دخول المباراة في الوقت الإضافي، أحرز ماريو ماندزوكيتش هدف الفوز لمنتخب بلاده في الدقيقة 109.

وبهذا، تواجه كرواتيا في النهائي فرنسا التي تغلبت أمس على بلجيكا في المباراة الأخرى بالدور نصف النهائي.

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