مدرب إنجلترا: لم نتوقع بلوغ نصف النهائي والفريق نضج في كأس العالم

مصدر الصورة Getty Images Image caption ساوثغيت مدرب إنجلترا أكد على موقع الفريق أفضل مما كان عليه قبل عامين

علق غاريث ساوثغيت، مدرب الفريق الإنجليزي على خسارة فريقه في نصف النهائي كأس العالم في روسيا، بأنهم لم يتوقعوا بلوغ هذه المرحلة لكن لاعبي إنجلترا "قد وصلوا إلى مرحلة النضج "خلال البطولة.

وخسر فريق الأسود الثلاثة، أمام أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف، يوم الأربعاء، بعد التقدم المبكر بهدف "كيران تريبير"، لكن كرواتيا تعادلت في الشوط الثاني، من خلال "إيفان بيرسيتش"، لتذهب المباراة إلى وقت إضافي حسمه "ماريو ماندزوكيتش" بهدف الفوز للكروات في الدقيقة 109.

ولأول مرة في تاريخها تصل كرواتيا إلى نهائي كأس العالم، وكان أفضل ما حققته من قبل الوصول إلى المربع الذهبي.

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وقال ساوثغيت عن ما تحقق في هذه البطولة :"سيكون هناك معيار جديد ومستوى أعلى من التوقعات (في المستقبل)".

وأضاف :"ليكون الفريق ناجحا، عليك أن تتغلب على العقبات التي واجهتك، وبالفعل تجاوزنا الكثير منها".

وتابع :"لقد نضج العديد من لاعبينا على الصعيد الدولي".

مصدر الصورة Getty Images Image caption هاري كين قائد وهداف الفريق الإنجليزي في كأس العالم

وكانت إنجلترا ثاني أصغر فريق في كأس العالم من حيث أعمار اللاعبين، وتجاوزت التوقعات لتصل إلى نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخها، بعد 1966، حين فازت بكأس العالم، وعام 1990.

ولعبت إنجلترا بطولة مميزة تختلف عن أخر مشاركتها في بطولة أمم أوروبا، يورو 2016، عندما خسرت أمام أيسلندا في دور الستة عشر، كما كانت قد خرجت من الدور الأولى في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

"لم نتوقع ان نكون هنا"

وقال ساوثغيت: "كانت هذه الليلة فرصة رائعة، ولا يمكنك أن تضمن أنها ستتكرر مرة أخرى". "ولكننا نريد أيضا أن نكون فريقا يصل إلى ربع النهائي ونصف النهائي وحتى النهائي. لقد أثبتنا لأنفسنا وبلدنا أن ذلك ممكن".

وحول هذه الهزيمة قال :"في الوقت الحالي، نشعر جميعا بالألم من الهزيمة. لا أعتقد في الواقع أننا توقعنا أن نكون هنا. ولكن عندما تكون هنا ولعبت جيدا كما فعلنا، فأنت تريد أن تقتنص هذه الفرصة".

"أنا فخور بشدة بهذه المجموعة من اللاعبين، ورد فعل الجمهور مقارنة بما حدث قبل عامين، ومن الواضح أن بلدنا فخورة بالطريقة التي لعبنا بها".

وتلتقي إنجلترا بلجيكا في مباراة تحديد المركز الثالث، يوم السبت، بينما ستلعب كرواتيا النهائي أمام فرنسا، يوم الأحد.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تريبير أحرز هدف إنجلترا المبكر قبل أن يخرج مصاب

وفازت إنجلترا بكأس العالم عام 1966، في حين لم تصل بلجيكا إلى المباراة النهائية في تاريخها.

وعن المباراة المقبلة قال "إنها مباراة لا يرغب أى فريق في خوضها (لأنها تحدد صاحب المركز الثالث بدلا من النهائي)، لكننا لدينا يومين للتحضير. نرغب في تقديم أداء مشرف جدا."

"في كل مرة نرتدي القميص نريد أن نلعب بشكل جيد ونفوز. ستكون مهمة صعبة للغاية. لقد خطونا خطوات كبيرة مع جماهيرنا ونريد الاستمرار في القيام بذلك."

"مؤلم حقا"

وقال كابتن انجلترا هاري كين، لراديو بي بي سي 5 لايف :"كانت مسيرة رائعة ولكن من المؤسف أن نخسر، إنه مؤلم حقا. أردنا أن نستمر ونفوز بالكأس وكنا نعتقد أنه يمكننا المرور إليه لكن الأمر لم يكن هكذا".

وأضاف كين :"في المباريات الكبرى، الهوامش الصغيرة تحقق الفارق وحصلت كرواتيا على كرة في نهاية المباراة واستغلتها. لعبنا بشكل جيد في البداية وفي الوقت الإضافي لكننا أضاعنا بعض الفرص للفوز".

"هناك الكثير من الإيجابيات التي يجب أخذها من هذه البطولة. إنها خطوة كبيرة مقارنة بما حدث قبل عامين".

وتحدث صاحب الهدف تريبير، والذي خرج مصابا في الوقت الإضافي وترك فريقه، إلى رايدو بي بي سي 5 لابف، وقال :"من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل لكننا تطورنا كفريق خلال البطولة وتعاملنا مع المباريات بشكل جيد".

"يجب أن تأخذ الفرص في الدور قبل النهائي لكأس العالم، وإذا كنا قد سجلنا الهدف الثاني، فإن الأمور كانت ستختلف. لكننا فخورون بأنفسنا وجميع الفريق".

وقال جوردان بيكفورد، حارس مرمى إنجلترا: "كان مشوارا رائعا. لقد تقدمنا بهدف مبكر وأحيانا قد تقول إنه كان مبكرا جدا لكنه يظهر شخصيتنا، لم نتوقف أبدا حتى النهاية".

مصدر الصورة Getty Images Image caption بيكفورد حارس مرمى منتخب إنجلترا

"نحن نرفع رؤوسنا عاليا وأظهرنا مدى قدرتنا كفريق وكبلد. انظر إلى المشجعين في النهاية، قبل عامين لم يكن الأمر كذلك".

وتابع :"أتمنى أن تكون هذه هي البداية فقط، هذه البطولة، طالما أننا نواصل الأداء ونستمر في اللعب بكل ما هو متاح لنا. لكن لم تكن الليلة ليلتنا، ولكن نأمل أن يكون المستقبل مشرق".