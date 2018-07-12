كأس العالم 2018: احتفالات الفريق الكرواتي بالتأهل إلى المباراة النهائية
صور تخلد احتفالات لاعبي منتخب كرواتيا بعيد تسجيلهم الهدف الثاني في مباراة نصف النهائي أمام فريق إنجلترا وانتقالهم إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم.
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Mladen Antonov/AFP
مهاجم فريق كروايتا ماريو ماندزوكيتش يصافح مصور وكالة فرانس برس يوري كورتيز بعد وقوعه وسط اللاعبين المحتفلين بتسجيل هدفهم الثاني في مباراة نصف النهائي أمام إنجلترا.
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Carl Recine/Reuters
المصور يوري كورتيز علق بين اللاعبين المحتفلين أثناء التقاطه صورا لهم.
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Yuri Cortez/AFP
لاعب الهجوم ماريو ماندزوكيتش، الذي سجل هدف الفوز لفريقه، يساعد المصور كورتيز على النهوض.
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Yuri Cortez/AFP
فرحة النصر غمرت لاعبي الفريق الكرواتي ومن بينهم المدافع جوزيب بيفاريتش.
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Yuri Cortez/AFP
عدسات المصورين توجهت نحو ماندزوكيتش بعد تسجيله هدف الفوز لبلاده.
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Yuri Cortez/AFP
عدسة المصور كورتيز التقطت تعابير الفرح على وجه ماندزوكيتش أثناء احتفال رفاقه به.
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Carl Recine/Reuters
لاعبو كرواتيا ساعدوا كورتيز على النهوض بعد وقوعه أرضا أثناء التصوير.
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YURI CORTEZ/afp
ماندزوكيتش يحمل علم بلاده ويجول في ملعب لوزينكي في موسكو احتفالا بتأهل فريقه للمباراة النهائية.
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Carl Recine/Reuters
لاعبو كرواتيا يطمئنون على المصور كورتيز.
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