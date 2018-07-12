كأس العالم 2018: احتفالات الفريق الكرواتي بالتأهل إلى المباراة النهائية

  • 12 يوليو/ تموز 2018

صور تخلد احتفالات لاعبي منتخب كرواتيا بعيد تسجيلهم الهدف الثاني في مباراة نصف النهائي أمام فريق إنجلترا وانتقالهم إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

  • مهاجم فريق كروايتا ماريو ماندزوكيتش يصافح مصور وكالة الأنباء الفرنسية يوري كورتيز بعد وقوعه وسط اللاعبين المحتفلين بتسجيل هدفهم الثاني في مبارات نصف النهائي أمام إنجلترا Mladen Antonov/AFP

    مهاجم فريق كروايتا ماريو ماندزوكيتش يصافح مصور وكالة فرانس برس يوري كورتيز بعد وقوعه وسط اللاعبين المحتفلين بتسجيل هدفهم الثاني في مباراة نصف النهائي أمام إنجلترا.

  • المصور يوري كورتيز علق بين اللاعبين المحتفلين أثناء التقاطه صورا لهم Carl Recine/Reuters

    المصور يوري كورتيز علق بين اللاعبين المحتفلين أثناء التقاطه صورا لهم.

  • لاعب الهجوم ماريو ماندزوكيتش الذي سجل هدف الفوز لفريق بلاده يساعد المصور كورتيز على النهوض Yuri Cortez/AFP

    لاعب الهجوم ماريو ماندزوكيتش، الذي سجل هدف الفوز لفريقه، يساعد المصور كورتيز على النهوض.

  • فرحة النصر غمرت لاعبي الفريق الكرواتي ومن بينهم المدافع جوزيب بيفاريتش Yuri Cortez/AFP

    فرحة النصر غمرت لاعبي الفريق الكرواتي ومن بينهم المدافع جوزيب بيفاريتش.

  • عدسات المصورين توجهت نحو ماندزوكيتش بعد تسجيله هدف الفوز لفريق بلاده Yuri Cortez/AFP

    عدسات المصورين توجهت نحو ماندزوكيتش بعد تسجيله هدف الفوز لبلاده.

  • عدسة المصور كورتيز التقطت تعابير الفرح على وجه ماندزوكيتش أثناء احتفال رفاقه به Yuri Cortez/AFP

    عدسة المصور كورتيز التقطت تعابير الفرح على وجه ماندزوكيتش أثناء احتفال رفاقه به.

  • لاعبو كرواتيا ساعدوا كورتيز على النهوض بعد وقوعه أرضا أثناء التصوير Carl Recine/Reuters

    لاعبو كرواتيا ساعدوا كورتيز على النهوض بعد وقوعه أرضا أثناء التصوير.

  • ماندزوكيتش يحمل علم بلاده ويجول في ملعب لوزينكي في موسكو احتفالا بتأهل فريقه للمباراة النهائية YURI CORTEZ/afp

    ماندزوكيتش يحمل علم بلاده ويجول في ملعب لوزينكي في موسكو احتفالا بتأهل فريقه للمباراة النهائية.

  • لاعبو كرواتيا يطمئنون على المصور كورتيز Carl Recine/Reuters

    لاعبو كرواتيا يطمئنون على المصور كورتيز.

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