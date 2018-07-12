كأس العالم 2018: احتفالات الفريق الكرواتي بالتأهل إلى المباراة النهائية

صور تخلد احتفالات لاعبي منتخب كرواتيا بعيد تسجيلهم الهدف الثاني في مباراة نصف النهائي أمام فريق إنجلترا وانتقالهم إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم.